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IDC：去年全球電動車市場近1,100萬輛 中國大陸占比逾6成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據IDC最新「全球電動車產業動態及領先企業的競爭策略研究」顯示，隨著汽車產業電動化、聯網化、智慧化、共享化的發展趨勢，全球電動車市場正在呈現快速成長；2022年全球電動車市場達到近1,100萬輛，滲透率為14%，中國電動車市場規模達到近700萬輛，滲透率31.3%。

根據IDC統計，在供給端改革、高油價、政府補貼和車企促銷的推動下，去年中國電動車市場規模達到近700萬輛；以全球電動車主要市場市占分布來看，中國市占達63.6%，其次是歐洲市占達24%，美國市占9.2%，其他地區合3.2%。

去年全球前三名包括比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱共占據 36.11% 的市場。在中國，前三名比亞迪、上汽和特斯拉去年共佔占據53%的市場。中國電動汽車市場，去年前10名的企業除特斯拉以10.3%的市占位居第三外，本土品牌占據主導地位。

IDC 提出給OEM的建議，在目標市場上，繼續投資最有價值的市場，中國、歐洲和北美是競爭激烈且有價值的市場。發展中國家如泰國、菲律賓、印尼等也有較大市場潛力。

在企業定位上，汽車企業應從目標和定位出發，選擇正確的發展路徑。有些龍頭企業定位為能源公司或科技公司。同時，最大化不同業務組合之間的協同效應。

技術策略：OEM 需要選擇最合適的技術路線，例如低成本、上市時間和優質產品。不斷加大研發投入，提升軟硬體的研發、創新能力。

供應鏈策略部分，IDC認為，為打造高韌性供應鏈，車企需要考慮改變原有的純外購策略，更積極地從戰略角度佈局上游核心零部件，如投資、合作、自研等，加強對供應鏈的控制和產業鏈的話語權。同時，構建更加數位化、智慧化的供應鏈管理體系，提升韌性和敏捷性。

有關人才策略部分，IDC說，主機廠應儘早發現自身人才短缺，尤其是網際網路和通訊方面的人才，擴大人才儲備，同時建立有吸引力的激勵體系，最大限度提升員工滿意度和留存率。

IDC亞太區研究總監郭俊麗表示，「產業轉型進入快車道，機會與挑戰並存。只有提前建立優勢，企業才能領先於競爭對手，贏得最後的勝利」。

電動車 IDC

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