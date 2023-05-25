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台美科技合作會議落幕 吳政忠：未來會持續舉辦

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台美科技合作（STC）會議自5月18日起在台灣登場，舉辦一系列科技研討會，而該會議於今（25）日落幕。圖／國科會提供
台美科技合作（STC）會議自5月18日起在台灣登場，舉辦一系列科技研討會，而該會議於今（25）日落幕。圖／國科會提供

台灣與美國首度共同召開台美科技合作（STC）會議於今（25）日落幕，歷經一周共七場的科技研討會後，台美雙方將提高癌症登月計劃2.0計畫，鎖定本土重大癌症，雙方將合作建置科研誠信與安全訓練模組。美方也鼓勵台灣醫療供應鏈進入美國市場。

此次STC在5月18-25日舉辦一系列科技研討會，台美雙方的專家及學者藉此聚焦重點科研領域進行討論及交流，盼能藉此開拓雙方更多實質的科研合作空間。國科會指出，台美科技合作對話是台美雙方自2020年12月簽署台美科技合作協定（STA）以來，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台。

國科會主委吳政忠指出，本來這次的對會平台本來是去年底就應該要舉辦，但受到疫情影響，因此延期至今年五月，此次美國官方代表一共有13人，由國務院代理副助理國務卿Jason Donovan領軍，研討會也後舉辦了七場，雙方共同參與的學者一共有400位。

吳政忠說，以前我國在參與這類的科技研討會都是單一單位參加，這次是由政府率領各部會共同參與，把整個會議提高至國家層次，這是一個好的開始，這次整合了國家的科技相關技術，向美方展示了我國的科技發展能量，經過這是次的會議後，也能明顯感受到集合起來的力量會比單一部會來得強。台灣的經濟體雖然小，但只要集結起來就會有很大的力量，且我國的跨部會整合能力是相當獨特的，也令美方相當印象深刻。

國科會指出，本次對話會議選定雙方共同關切的五大議題包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究以及多元、公平、共融、可及性等價值為前提的研究誠信及安全。本次台美雙方對話也達成多項具體共識，除了持續推動並擴大雙方目前在半導體及環境模擬研究的合作外，在癌症研究上，雙方將提高「癌症登月計劃2.0」計畫目標，鎖定本土重大癌症，於未來25年內將癌症死亡率降低50％，雙方也將合作建置科研誠信與安全訓練模組，以促進研究人員對研究安全的理解推動。另外，美方也鼓勵台灣醫藥供應鏈進入美國市場，整體對話成果相當豐碩。

至於有什麼具體成果，國科會說，如將虛實整合系統結合台灣特酥的實務場域及研發產業，應用於智慧城市、智慧防災及還境永續等領域；大氣環境岩霽也將由現有的環境數值模式與環境研究，進一步擴展至海洋、氣候、太空天氣及資料科學等領域的全面合作；半導體部分則聚焦在半導體量測、異質整合與Biosensor等三大議題，持續提升台灣的半導體科技研發能量。

此次，會議已經順利落幕，未來是否會定期召開，吳政忠說，應該會是定期召開STC，這次由我國舉辦，下次將會換美方舉辦，預計會在一至兩年內舉辦。

癌症 半導體 美國

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