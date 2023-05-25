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萊爾富「萊票券」新服務上線 攜手東元家電推冷氣保養券

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
萊爾富攜手東元家電推出專人到府清洗冷氣的萊票券新服務。萊爾富／提供
萊爾富攜手東元家電推出專人到府清洗冷氣的萊票券新服務。萊爾富／提供

萊爾富票券新服務上線，即日起攜手東元家電合作於Hi-Life VIP APP內的「萊票券」專區全新推出超商獨家的分離式冷氣壁掛室內機保養券，不限廠牌單張原價2,100元，特惠價只要1,999元，兌換天數更長達180天，有1個月保固。

據經濟部統計處106年至111年的資料顯示，近六年民眾對於冷氣機需求有升溫趨勢，尤其是分離式冷氣機的年銷售量年平均已銷售突破100萬台、平均年銷售額更突破139億元，而市場上每台冷氣單次清潔費用平均約2,000至3,000元不等，若取單次平均2,500元計算，專人到府清洗冷氣的市場需求規模將超過150億元。

萊爾富表示，為考量多數民眾平時工作繁忙，已無力再分擔家中清潔瑣事，如能提供專人到府服務，勢必可達到「三省一健康」的目的，即省時、省力、省荷包，以及打造居家健康環境，減少過敏原，同時增加冷氣機的使用壽命。

萊爾富攜手東元家電推出超商獨家的分離壁掛室內機保養券，只要進入Hi-Life VIP APP點選萊票券專區，購買東元家電的分離壁掛室內機保養券，單張原價2,100元，會員特惠價只要1,999元，還能使用Hi點折抵結帳金額，每位會員限購1張，限量100張，不限廠牌，兌換天數更長達180天。

會員可於萊票券完成購買後，直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間；倘若家中有2台以上的冷氣機清洗需求，仍可購買單張原價2,100元的空調保養券，預約時可同時備註使用張數，無須分次預約，即可同時使用多張票券，讓消費者在炎炎夏日，一起成為幫冷氣省電神隊友，還能清涼迎戰炎炎夏日。

冷氣 東元 家電

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