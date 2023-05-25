東元兩招強攻北美氫能商機 內部碳定價上路每噸1600元

東元集團（1504）轉型大進展，新能源布局也跨步，董事長邱純枝表示有兩策略布局氫能市場，產品已經打入北美及澳洲客戶，新品開發也已規劃中，隨碳交易平台下半年登場，東元今年首度導入部門碳定價每噸1,600元，綠電憑證也不排除出售。

全球吹淨零碳排風潮 企業積極關注減碳商機

全球吹淨零碳排風潮，今年下半年台灣的碳交易平台將登場，企業除了拚自身減碳，也積極關注減碳商機。東元董事長邱純枝表示，2023年開始內部各事業群實施碳定價機制（Internal Carbon Pricing，ICP），也就是各單位碳排量計費，官方公布碳定價為每噸1,600元（台達電300美元、友達約1,099元），各事業群被賦予年度排放的允許額度，並實際編列預算，以支付年度排放量。總經理范炘表示，剛開始上路還無法公布收到的碳費結果，至於碳交易平台是否參與則還要等實施後做觀察。

2022年東元全球總碳排（含範疇一跟二）為7萬7,643噸，比2021年下降12%，該數據涵蓋集團82.7%據點，並獲得第三方查證；另外東元2022年綠電發電度數已經達960萬度，已佔集團（全球據點）用電總量約10%，目標2023年再於義大利、美國德州、澳洲擴建發電設施，目標年度發電量再增480萬度，目標佔總用電總量15%。

對於碳權議題，邱純枝表示，過去東元太陽能電站所生電力都賣回台電，故綠電憑證也隨之移轉，但碳交易平台上路，未來會考慮綠電自用或出售，這樣綠電憑證也可對外銷售。

根據統計，2022年東元總計產生1,002張綠電憑證，綠能部分自用，部分銷售給台電，另有嘗試出售10張。

氫能發展台灣落後國際 北美接單告捷

而對於熱門的氫能商機，邱純枝也首度透露，她確實有在觀察什麼是適合的切入點，「我們先爭取商機，進入市場，其次產品開發。」她解釋，第一步是針對氫能相關工程積極爭取訂單，目前北美、澳洲都有業務推展；其次，除馬達供應外，也規劃開發其他產品線。

東元表示，氫的製造是化學工程，氫能源從製程、裝貯、運輸到應用是由一系列的流體機械達成，馬達在這個產業擔任起最重要的動力來源。邱純枝解釋，氫能馬達跟電力馬達的設計跟規格是不一樣的，比方在抗腐蝕規格要求不同，其次要看氫能工廠大小，馬達規格也不一樣。

邱純枝補充，氫能對應的另一個技術是碳捕捉（CCUS），但該技術隨不同氫能工廠也有功能上的差異，尤其是儲存，她舉例高速壓縮的技術是另一個門檻，也是東元要努力的方向。

隨台灣第一台氫能巴士落地，邱純枝也透露她有關注此事。「蠻有意思的！但氫能巴士目前還不能動（上路）。」她解釋，現在台灣氫能車執照申請辦法跟法規都還沒確定；其次加氫站還沒建置，這些都是台灣發展的瓶頸，相較美國跟韓國，她觀察台灣氫能發展確實落後許多，東元在海外也已經有很多進展。

東元主管解釋，東元已充分掌握美國市場氫能等新能源衍生商機，目前在氫能相關的工程除積極爭取訂單；氫能的行業裡面，除繼續做馬達的提供者之外，內部也在規劃如何爭取其他商機。

東元表示，馬達產品投入氫能源應用時，除高效率外，安全的技術更是首要考量，目前東元美國公司已接獲訂單，積極參與「氫能」相關的淨零碳排永續商機。