缺水缺電、台商回流也無奈！東鋼黃炳樺：不能放棄核能

台商回流投資台灣有哪些風險與機會？富邦舉辦2023永續大未來論壇，台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，缺水與缺電將成為產業發展最大的挑戰；東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺則點出2050淨零規劃不可行，現階段不能放棄核能選項。

2023富邦永續大未來論壇5月23日在台北舉行，針對台商回流與投資台灣大方案的風險與機會，經濟部工業局副局長陳佩利指出，自2018年川普開打貿易戰，2020年華為禁令生效，出口管制趨嚴。

去年俄烏戰爭開打，美國頒布晶片禁令，世界趨向紅色與非紅色兩套系統，企業分散布局，全球供應鏈轉移，蘋果轉向東南亞國家；伺服器部分有五成仍在中國，部分高階伺服器移轉回台灣。

為此，政府祭出根留台灣、中小企業、台商回流等台商回台投資三大方案，其中，三大方案裡特別要求智慧化，已有102家廠商投資1179億元從事循環經濟，截至今年5月18日，已有178家廠商通過新方案審查，新投資大多數採用設置再生能源、智慧化節能設備、熱能回收或循環回收。

圖／2023富邦永續大未來論壇，由左至右為蔡志宏、劉靜靜、陳佩利、黃炳樺、國科會人文社會科學研究中心主任何明修。遠見記者吳婉瑜／攝影

蔡志宏：台灣水電排碳等資源耗用已達極限

台商回流投資最大的挑戰為用水與用電是否足夠。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，與世界平均年降雨量世界973公釐，台灣平均年降雨量2467公釐，遠高於世界平均，但世界每人平均分配雨水量為2萬1796立方公尺，台灣僅4074立方公尺，遠低於世界，水價卻遠低於美國、新加坡、日本、南韓、中國和香港等國家。另外，台灣枯水期與豐水期相差大，南部發展工業尤其面臨挑戰。

圖／至125年各縣市產業用水需求推估，以南部需求最高。蔡志宏提供

再看近5年台電售電量連年成長，蔡志宏指出，2017年至2021年從2172億度攀升至2353億度，根據經濟部能源局數據，預估2013年至2030年均電力需求成長率為2.13％，節電後平均電力需求成長率仍有1.41％。而近十年三大用電產業占比，電子資通業成長率遠高於鋼鐵金屬業與石化業。若以六都用電排名來看，台中、高雄、台南居冠。

蔡志宏認為，若只注重投資總額度，忽略水電排碳等資源耗用，對資源運用已達極限的台灣將是危機與浩劫。

圖／歷年三大產業用電量孌化，110年工業總用電量創歷年新高。蔡志宏提供

國發會2050淨零規劃 黃炳樺：脫離實際

「節能減碳第一個要面對的問題就是電力，」東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺指出，根據經濟部統計，2019年能源排放占90.4％，其中電力排放占50.4％、非電力34％。目前東鋼碳排中，能源占86％，其中電力占75.5％、固定排放（燃料）占10.5％。

東鋼減碳對策涵蓋風機、太陽能、沼氣發電，目前風機和太陽能的發電成本達到經濟效益，已可取代現有石化燃料的發電方式。

然而黃炳樺也點出企業減碳的痛點，根據國發會去年底公布的淨零規劃，電力中的再生能源為60～70％、氫氣9～12％、火力+CCUS（碳捕捉與封存）為20～27％。

他指出，企業要買再生能源，面臨信用評等不夠的困境；氫成本貴，生產不符合經濟效益，目前無法被廣泛使用；以目前天然氣成本試算，使用氫來取代天然氣，若以綠氫為例，減碳一噸成本高達180元美金，目前EU ETS（歐盟排放交易體系）碳交易價格70～80元美金；而CCUS也面臨成本與經濟效益問題，顯示政府的規劃脫離實際。

「現階段不能放棄核能選項，我支持零碳、低成本的電力，」黃炳樺指出，歷經福島核災的日本，2019年核能占日本整體發電6％，再生能源18％；2030年核能提升至20～22％、再生能源36～38%。他認為，當反應爐小型化（SMR，Small Modular Reactor）安全性或許可控。

圖／針對國發會2050淨零規劃，黃炳樺認為氫能與CCUS現階段難達經濟效益。富邦提供

中小企業達成RE100 產官學：先節能、訂基線

至於中小企業如何達成RE100（百分百再生能源）？經濟部工業局副局長陳佩利表示，最基礎也最快的方法是看與碳排相關的電費單，設法節電；另外，台灣共150萬家中小企業，集結起來是強大生態系，有很長的供應鏈，配合政府以大帶小計畫將能有助於達成目標。

「台灣電價必須結構性調整，」黃炳樺建議，電價應進行價格與結構性調整，尤其台灣離峰與尖峰電價相差約三倍，歐美先進國家為10～20倍，拉大價差才能改變用電習慣，進一步做到節電；蔡志宏則建議中小企業找標竿同業學習，盤點節能方式是否做得不夠、廠區能否有再生能源進行循環經濟等。

宏碁股份有限公司永續長劉靜靜則以自家經驗為例指出，首先要知道基線在哪，若不知道該怎麼訂，可與同業比較。宏碁很早就帶著供應商一起做碳盤查，2012年與國際利害關係人議合，以2019年為基準年，訂出2015、2020年分別減碳30～60％的目標，制定目標後不僅能對外溝通，對內也能形塑共識，建議中小企業先做碳盤查，善用政府和客戶資源。

（本文出自2023.05.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）