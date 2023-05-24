楊金龍：央行外匯存底委外投資比重約2%至3%

央行總裁楊金龍今日在財委會備詢時表示，央行的外匯存底，現在已有委外投資2%至3%比重，但坦言投報率並沒有非常好。他指出，投資標的選擇，和自己操作不同，委外可選擇比較高風險的標的投資，央行也有一套嚴謹的評選機制，且受委託的投資公司績效一定要是最前面的。

對於主權基金的資金，楊金龍也說明，央行現在已委託國外的基金來投資，因此，未來央行的外匯存底也可以委託主權基金來投資。

賴士葆質詢時也指出，現在政府四大基金資金規模加起來14.5兆，扣掉郵政儲金還有7兆多，成立主權基金已綽綽有餘，並建議國發會主導，結合四大基金成立主權基金，投資關鍵性的糧食、原物料；對此，國發會副主委高仙桂備詢時回應，主權基金財源從哪裡來，由政府決定，國發基金與四大基金都有其成立之目的，其他國家的主權基金也可用財政的盈餘或舉債來做財源，但認為仍要審慎評估。

賴士葆也指出，央行外匯存底有5656億美元，其中可拿來投資為2600多億，另外資進出大約3000億，若央行拿出2600多億美元的10%，就等於新台幣1兆多的規模；對此楊金龍也回應，外資進出難以預測，並坦言央行的外匯存底也是「過路財神」，不能隨便使用。