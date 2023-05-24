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楊金龍：美國債限問題會落幕 強調未因外交關係而不賣美債部位

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行總裁楊金龍今日在財委會上指出，在2011年美國也曾發生過債限危機，但之後平安落幕，相信這次也是一樣。記者潘俊宏／攝影
央行總裁楊金龍今日在財委會上指出，在2011年美國也曾發生過債限危機，但之後平安落幕，相信這次也是一樣。記者潘俊宏／攝影

對於立委關注美債危機及央行所持有1800億美債部位的安全性，央行總裁楊金龍今日在財委會上指出，在2011年美國也曾發生過債限危機，但之後平安落幕，相信這次也是一樣。他並釐清，中國大陸與日本都沒在賣美債，而台灣對美債部位的持有，也並非因為和美國的外交關係，且央行隨時動態調整，並非一點都沒賣。但他坦言，央行持有美債比重仍較高，大約占8成。

楊金龍指出，央行統計數據顯示，大陸與日本在3月份仍增持美債，包括日本增加79億美元，大陸增205億美元。對於央行外匯存底的管理及投資，楊金龍進而強調二大原則：1、外匯存底仍隨時在調整；2、外匯存底兼強調流動性與收益性。

楊金說明，2011年美國也有債務上限的危機，但最後仍獲提高上限，當時的風險亦使股市下跌，債券短率上升，長率下跌，但之後仍回復到正常，他相信這次也會安全過關，因此央行並未急著大賣美債。

央行 楊金龍

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