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營造業：八千移工 杯水車薪

聯合報／ 記者何醒邦朱曼寧／台北報導
企業缺工非常普遍，尤其是中階技術人才。圖／聯合報系資料照片
企業缺工非常普遍，尤其是中階技術人才。圖／聯合報系資料照片

勞動部預告開放一般營造業民間工程業者聘僱移工，一家甲級營造業者說，雖可讓營建業稍喘口氣緩解缺工問題，但以現在遍地工程狀況來看，八千名移工還是杯水車薪，幾個大案子、大工地就沒了，至少要以「萬」為單位；此外，由營建署分配名額，依據與優先順序是什麼？也要說清楚。

業者表示，以大型公共工程為例，施工高峰期的工地至少需要五百到一千人，依興建工程不同，甚至需要到兩千人，若是大型半導體廠房，施工高峰期更需要五千人，人力需求多。

另外，外籍移工跟本勞一樣享有勞健保及基本薪資，每月約四萬元，工地夠大就蓋宿舍或租宿舍，小廠商或一般民間工程可能找外縣市便宜宿舍，要請人管理及翻譯，也是問題。

某營造廠說，移工多由協力廠商聘用，引進一名移工成本約四萬元，包括伙食費、住宿費、勞健保費，移工實際拿到約是基本工資兩萬六千多元，不少移工因薪水過低落跑，因此讓營造廠接案比較保守。

【記者謝柏宏／台北報導】全國工業總會昨天表示，肯定政府「釋出了善意」，因為國內缺工問題相當嚴重，工總原本向政府建議開放製造業的移工比率為百分之五十，目前開放營造業民間工程業者聘僱移工比率僅百分之卅，已能改善工期延誤問題。過去台灣對於移工在農業方面的限制嚴格，現在願意調整核配比率，能改善農業人口高齡化問題。

移工 宿舍 健保

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