「不能無止盡調薪」飯店餐飲業 缺工仍無解

勞動部放寬製造業、營造業、農業與機構看護工移工規定，但缺工「重災區」服務業並不在勞動部放寬移工的名單內。飯店、餐飲業者表示，只要能開放移工，對於緩解人力緊缺一定有幫助，希望政府能夠慎重考慮。

飯店業者認為，沒有移工也要設法維持營運，除了調整薪資福利，近期也針對新鮮人、二度就業、銀髮族等不同族群，透過輪調、工時彈性調整、工作拆解等方式，提高招募人才誘因。

漢來美食表示，開放移工不會排擠本國人民工作機會，因為現實狀況是國內人才十分短缺。也有餐飲業者表示，開放移工對餐飲業幫助很大，現在沒有移工能加入，只能透過勤跑校園徵才；現在學校幾乎是餐飲業最大人力池，一直缺工也不能無止盡調高薪水，否則成本大幅提升後，接下來就要漲價，傷害的還是消費者。