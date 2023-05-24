快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不能無止盡調薪」飯店餐飲業 缺工仍無解

聯合報／ 記者林海／台北報導
疫後觀光與商務差旅需求旺，飯店業人力嚴重吃緊。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
疫後觀光與商務差旅需求旺，飯店業人力嚴重吃緊。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部放寬製造業、營造業、農業與機構看護工移工規定，但缺工「重災區」服務業並不在勞動部放寬移工的名單內。飯店、餐飲業者表示，只要能開放移工，對於緩解人力緊缺一定有幫助，希望政府能夠慎重考慮。

飯店業者認為，沒有移工也要設法維持營運，除了調整薪資福利，近期也針對新鮮人、二度就業、銀髮族等不同族群，透過輪調、工時彈性調整、工作拆解等方式，提高招募人才誘因。

漢來美食表示，開放移工不會排擠本國人民工作機會，因為現實狀況是國內人才十分短缺。也有餐飲業者表示，開放移工對餐飲業幫助很大，現在沒有移工能加入，只能透過勤跑校園徵才；現在學校幾乎是餐飲業最大人力池，一直缺工也不能無止盡調高薪水，否則成本大幅提升後，接下來就要漲價，傷害的還是消費者。

移工 餐飲業 勞動部

延伸閱讀

勞動部放寬長照機構外勞名額 業者：算法不合邏輯

農業移工員額1.2萬人 農人盼申請方式流程能更方便簡化

解決缺工 勞動部擬調農業本外勞比為1:1及開放林業移工

駐越南代表處規定多！禁止移工穿拖鞋辦簽證 仲介曝：還只能坐貨梯

相關新聞

解缺工危機…4產業鬆綁 增2.8萬移工

為解決缺工危機，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬包括製造業、營造業、農業以及機構看護等四大產業移工，估增兩點八萬名移...

新聞眼／開放移工不難 管理才是隱憂

受制於「排擠國人就業」傳統觀念束縛，勞動部向來對開放移工相對保守謹慎，多年來即使不同產業極力爭取開放引進或提高移工核配比...

別只靠移工 設法留住本國看護

勞動部預告調整聘僱移工資格，住宿式長照機構與護理機構移工名額以「許可床位數」取代現行「實際收容人數」，本勞外勞人數一比一...

農忙期不同 農家盼大小農共聘

農業缺工嚴重，政府提高農業移工總額至一萬兩千人，農委會評估應該足夠；農民樂觀其成，但希望簡化申請流程，並建議採取「大農戶...

營造業：八千移工 杯水車薪

勞動部預告開放一般營造業民間工程業者聘僱移工，一家甲級營造業者說，雖可讓營建業稍喘口氣緩解缺工問題，但以現在遍地工程狀況...

「不能無止盡調薪」飯店餐飲業 缺工仍無解

勞動部放寬製造業、營造業、農業與機構看護工移工規定，但缺工「重災區」服務業並不在勞動部放寬移工的名單內。飯店、餐飲業者表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦