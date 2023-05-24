專家促改善勞動條件 解決血汗勞工

勞動部預告調整聘僱移工資格、放寬四大產業移工，台灣勞工陣線聯盟理事長孫友聯認為，面對缺工議題，政府只會一味開放移工、滿足企業壓低人事成本需求，忽略解決「血汗勞工」的根本問題；學者則提醒政府千萬不要讓企業認為解決缺工的唯一方法就是引進移工，因此放棄改善薪資條件與工作環境。

孫友聯指出，台灣「缺工」講了廿多年，政府永遠以「引進移工」解決，卻無法改善勞動條件。他指出，台灣社會一直喊「給多少錢也找不到工人」，但他質疑，引進移工後，這些移工是拿符合市場薪資嗎？講究人權的國家可接受因國籍差異的「同工不同酬」嗎？

孫友聯認為政府一方面推動各種就業方案，一方面大量引進移工，兩種政策自我矛盾。台灣的移工政策是「跨世紀的謊言」，政府一味開放卻不去思索台灣產業和薪資勞動條件標準，開放移工的重大議題非經立法及立院審查，以位階低的行政命令宣告，立法委員若無意見就是怠惰 。

台大國發所兼任教授辛炳隆則說，此次開放不易找到工人且是辛苦特定製程、俗稱三Ｋ（危險、辛苦、骯髒）的產業，沒有跳脫過去引進移工框架，雖然開放幅度還可以，但在失業低薪、缺工的社會環境下，如何鼓勵企業提高薪資，又不能讓企業找不到工人，主政者的抉擇會愈來愈「兩難」，要在兩者之間找到平衡，會是勞動部最大的挑戰。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮指出，許多移工抵台沒多久就被工廠以缺單等理由解僱，被解僱的工人不容易找到新的雇主，最後成為失聯或逃逸移工；未解決這些問題就引進，可能造成更多失聯移工。