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農忙期不同 農家盼大小農共聘

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業移工遍布全台，大多是失聯移工。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
農業移工遍布全台，大多是失聯移工。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

農業缺工嚴重，政府提高農業移工總額至一萬兩千人，農委會評估應該足夠；農民樂觀其成，但希望簡化申請流程，並建議採取「大農戶配小農戶」方式聘僱，以因應不同農忙時間、分擔成本。

目前田間基礎勞動力多為「千歲團」、外配及其親友，甚至有不少失聯移工，但缺工嚴重。農委會統計，農糧、畜牧各需四千人，農會合作社人力外展調度季節性需工三千人，養殖漁業八百人，因此放寬部分農產業申請條件；申請流程與過去相同，名額應該足夠，未來再視產業狀況及申請狀況做員額調整。

雲林阿露斯女王、設施栽培果農吳睿娟對可申請移工樂觀其成，但她說，農場由夫妻倆經營，若為了聘僱員工而申請為公司，就會失去農保資格，但若無法取得聘僱證明，如何符合法規要求的一比一？這些問題需待申請細部規畫出爐才能了解，但盼簡化申請流程。

台灣蔬菜育苗協會前秘書長楊世聖表示，育苗場每年農忙約是九月份，請一名固定移工到隔年春天育苗須包吃住、保險負擔一整年，即使是中大型苗場也無力單獨聘移工。他建議，可由大農戶配幾位小農戶的方式聘僱，配合不同農家的農忙時間和不同農產業缺工時期，共聘移工可分擔農忙月份、成本，否則仍會陷入「合法的不能找、非法的找不了」。

林業面臨造林等工作，工作量將逐年增加，因此首次開放林業伐木及造林工作也可申請移工，將新增兩百人。農委會林務局表示，林業採種、育苗、造林等作業地點多位於偏遠山區，相關造林撫育疏伐、老化竹林更新等相關工作需求將逐年增加，預估至二○三○年工作量將為目前三倍，因此將林業工作納入範疇。

移工

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