快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／開放移工不難 管理才是隱憂

聯合報／ 本報記者陳素玲
國內建商面臨營建成本增加、缺工等問題未解，圖為台中的工地。記者趙容萱／攝影
國內建商面臨營建成本增加、缺工等問題未解，圖為台中的工地。記者趙容萱／攝影

受制於「排擠國人就業」傳統觀念束縛，勞動部向來對開放移工相對保守謹慎，多年來即使不同產業極力爭取開放引進或提高移工核配比率，官方大多給軟釘子碰。此次勞動部忽端出四大放寬移工政策，顯然缺工問題已成國安問題，但放寬不難，移工來源及後續管理才是未來最大隱憂。

移工開放涉及複雜的產業及就業環境選擇，有些純粹是業者想取得便宜勞力，有些則是工作環境惡劣導致國人就業意願低，因此不能單純因缺工做為開放或放寬移工理由。

舉例而言，國際競爭產業管控成本是重要工作之一，考慮與國外相同業者的競爭力，進用一定比率移工無可厚非，但若以國內為主要市場的產業，例如內需服務業、倉儲物流等國人高度就業行業，就不宜貿然開放移工，以免付出拉低國人薪資條件的代價。

此次放寬移工的四大產業，都是原本就已開放的產業，只不過擴大開放對象及規模，對近來大聲疾呼要求開放移工的旅宿飯店業則不在開放之列，顯示勞動部對於是否新增引進移工產業，保守為宜。

此次最大受惠者首推民間營造工程，預估可增加八千至一萬五千名移工，是三十年來最大開放幅度，但之前一般民間住宅建案應否開放移工一度引發移工蓋豪宅之議，以致政府對於是否放寬始終綁手綁腳。不過，移工蓋豪宅或許有觀感不佳問題，但一般私人建案如果沒有足夠勞力，工期一拖再拖或墊高興建成本，造成房價一再上修，不見得對民眾有利。

農業移工也是卡在排擠國人就業，也有管理不易問題，但隨著農業區人口凋零，農民採收找不到工，造成非法移工滿山跑的農田日常，再三考慮的政府才點頭擴大開放。

官方雖然強調此次放寬是為了解缺工問題，但面對這幾年暴增的失聯移工人數、全世界搶移工已從買方變成賣方市場，移工供應明顯不足，此時大開引進移工之門，不見得能夠及時解決缺工問題。

移工人數引進愈多，失聯造成的社會問題也愈多，目前失聯滯留在台移工人數已達八萬多人，增加移工數量後，若不能提升管理能力，只怕也會製造更多問題。

移工 勞動部

延伸閱讀

勞動部放寬長照機構外勞名額 業者：算法不合邏輯

農業移工員額1.2萬人 農人盼申請方式流程能更方便簡化

解決缺工 勞動部擬調農業本外勞比為1:1及開放林業移工

駐越南代表處規定多！禁止移工穿拖鞋辦簽證 仲介曝：還只能坐貨梯

相關新聞

解缺工危機…4產業鬆綁 增2.8萬移工

為解決缺工危機，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬包括製造業、營造業、農業以及機構看護等四大產業移工，估增兩點八萬名移...

新聞眼／開放移工不難 管理才是隱憂

受制於「排擠國人就業」傳統觀念束縛，勞動部向來對開放移工相對保守謹慎，多年來即使不同產業極力爭取開放引進或提高移工核配比...

別只靠移工 設法留住本國看護

勞動部預告調整聘僱移工資格，住宿式長照機構與護理機構移工名額以「許可床位數」取代現行「實際收容人數」，本勞外勞人數一比一...

農忙期不同 農家盼大小農共聘

農業缺工嚴重，政府提高農業移工總額至一萬兩千人，農委會評估應該足夠；農民樂觀其成，但希望簡化申請流程，並建議採取「大農戶...

營造業：八千移工 杯水車薪

勞動部預告開放一般營造業民間工程業者聘僱移工，一家甲級營造業者說，雖可讓營建業稍喘口氣緩解缺工問題，但以現在遍地工程狀況...

「不能無止盡調薪」飯店餐飲業 缺工仍無解

勞動部放寬製造業、營造業、農業與機構看護工移工規定，但缺工「重災區」服務業並不在勞動部放寬移工的名單內。飯店、餐飲業者表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦