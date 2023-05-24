新聞眼／開放移工不難 管理才是隱憂

受制於「排擠國人就業」傳統觀念束縛，勞動部向來對開放移工相對保守謹慎，多年來即使不同產業極力爭取開放引進或提高移工核配比率，官方大多給軟釘子碰。此次勞動部忽端出四大放寬移工政策，顯然缺工問題已成國安問題，但放寬不難，移工來源及後續管理才是未來最大隱憂。

移工開放涉及複雜的產業及就業環境選擇，有些純粹是業者想取得便宜勞力，有些則是工作環境惡劣導致國人就業意願低，因此不能單純因缺工做為開放或放寬移工理由。

舉例而言，國際競爭產業管控成本是重要工作之一，考慮與國外相同業者的競爭力，進用一定比率移工無可厚非，但若以國內為主要市場的產業，例如內需服務業、倉儲物流等國人高度就業行業，就不宜貿然開放移工，以免付出拉低國人薪資條件的代價。

此次放寬移工的四大產業，都是原本就已開放的產業，只不過擴大開放對象及規模，對近來大聲疾呼要求開放移工的旅宿飯店業則不在開放之列，顯示勞動部對於是否新增引進移工產業，保守為宜。

此次最大受惠者首推民間營造工程，預估可增加八千至一萬五千名移工，是三十年來最大開放幅度，但之前一般民間住宅建案應否開放移工一度引發移工蓋豪宅之議，以致政府對於是否放寬始終綁手綁腳。不過，移工蓋豪宅或許有觀感不佳問題，但一般私人建案如果沒有足夠勞力，工期一拖再拖或墊高興建成本，造成房價一再上修，不見得對民眾有利。

農業移工也是卡在排擠國人就業，也有管理不易問題，但隨著農業區人口凋零，農民採收找不到工，造成非法移工滿山跑的農田日常，再三考慮的政府才點頭擴大開放。

官方雖然強調此次放寬是為了解缺工問題，但面對這幾年暴增的失聯移工人數、全世界搶移工已從買方變成賣方市場，移工供應明顯不足，此時大開引進移工之門，不見得能夠及時解決缺工問題。

移工人數引進愈多，失聯造成的社會問題也愈多，目前失聯滯留在台移工人數已達八萬多人，增加移工數量後，若不能提升管理能力，只怕也會製造更多問題。