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工業、製造業指數 雙創4年新低

聯合報／ 記者鍾泓良陳素玲／台北報導

經濟部統計處昨天公布四月工業生產統計，這次是工業生產指數每五年進行基期改編，以二○二一年為新基期修正後，工業生產指數為七十六點四、年減百分之廿二點八六，製造業生產指數七十五點八五、年減百分之廿三點五二；兩項指數都呈現「連十一黑」，雙創二○一九年三月以來新低。

統計處預估，五月製造業指數為七十五點五一至七十九點五一，年減百分之廿五點一至百分之廿一點一。

統計處為反映經濟發展及產業結構變遷，工業生產指數每五年進行基期改編，這次改編循例檢討查編產品項目、更換基期與修訂權數結構外，也進行行業的檢討歸類，以及編算方法的修訂等。統計處副處長黃偉傑指出，即使總產值增加，在新基期下仍舊呈現衰退超過兩成，連續衰退期還從「連八黑」拉長至十一個月。

對於基期調整是否能讓工業、製造業迅速回歸正成長？黃偉傑說，全球經濟環境未好轉、中國大陸結束封控後未出現爆發性消費，預估仍要觀望第三季去化庫存情勢、跌幅慢慢收斂，至少要等第四季才有機會反轉。

黃偉傑表示，如果去化庫存但需求沒有回升，整體情勢會呈現「Ｕ型」翻轉。他分析，美國通膨已經減緩，但因為升息太快引發金融問題；大陸仍要觀察政策挹注效應對於經濟有多大刺激，第四季確實還是有些危險；至於會不會呈現「Ｌ型」，也就是今年完全無法復甦，要觀察兩國後續表現，但應該不至於。

此外，台綜院昨天公布四月ＥＰＩ電力景氣指數，四月國內產業用電跌幅擴大，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少百分之五點八五，整體產業電力景氣燈號連續七個月呈現衰退藍燈，經濟成長仍陷景氣循環谷底。台綜院預測四月經濟成長率為負百分之二點二，並下修第一季經濟成長率衰退百分之三。

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