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龔明鑫：景氣最晚Q4復甦

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒朱漢崙／台北報導
國發會主委龔明鑫昨天表示，目前看起來上半年短期進出口沒有很好，最晚第四季會看到復甦與反彈。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
國發會主委龔明鑫昨天表示，目前看起來上半年短期進出口沒有很好，最晚第四季會看到復甦與反彈。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

經濟部日前公布四月外銷訂單「連八黑」，顯示出口情勢依然險峻。國發會主委龔明鑫昨天表示，目前看起來，至少上半年短期進出口沒有很好，最晚第四季會看到復甦與反彈。台經院院長張建一則說，今年我國的經濟情勢呈現「該上的不上、該下的不下」，經濟成長率「保二」很拚，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率一定突破百分之二；因為去年基期高，以及全球高通膨對三Ｃ奢侈品需求下滑，導致我國ＩＣＴ產業面臨很大壓力，今年的經濟成長會比較辛苦。

台經院昨舉行「二○二三年亞洲政經景氣展望研討會」，龔明鑫致詞指出，整體看來出口狀況依然不太好，但正面消息在於東協、日本等地的接單已經轉正，不過，仍要觀察這屬單月現象，還是具延續性的態勢，若能維持代表製造業存貨去化逐漸告一段落。

龔明鑫說，在這段期間內，政府要做好可以做的事，例如內需方面零售及餐飲成長都很高，如何提供更好服務，吸引觀光客來台，另外政府投資也可以努力，今年公共建設投入高達六千八百多億元，超過去年兩成以上，若執行率及達成率維持百分之九十五以上，對國內經濟動能會有很大幫助。

富邦集團董事長蔡明忠昨天出席「二○二三年富邦永續大未來論壇」受訪指出，外銷訂單連八黑，主要是電子業存貨尚未完全解決，台灣是以ＩＣＴ產業為主的出口國家，因此對出口動能影響很大；所幸台灣的內需產業有撐，除了政府普發現金六千元，產險業也有超過三千億元的防疫險理賠。他說，雖然產險業賠了這麼多錢，也受到社會很多責難，但至少「殊堪告慰」的是，這麼龐大的理賠金在內需動能上可說仍「稍有貢獻」。

而對於今年經濟前景的看法，張建一指出，景氣最差的情況應該已經過了，但要出口、外銷訂單恢復正成長，可能要等到第三季末，甚至是第四季才有機會。

台經院董事長吳中書則說，經濟動能明顯下滑，通膨居高不下，國際政經情勢也未見趨緩，美中貿易糾葛持續進行，俄烏戰爭持續，加上從二○二一年開始的暴力升息，讓金融機構出現財務結構流動性問題，使得國際政經情勢更加動盪不安。台灣是非常開放的經濟體，在這些國際跟亞洲不確定因素影響下，當然要密切關切這些發展，研擬因應之道，以維繫國際競爭力。

通膨 俄烏戰爭

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