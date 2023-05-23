清明連假及母親節加持！餐飲、零售營收再創「最強4月」

清明連假、母親節挹注，內需產業營收再創「最強4月」！經濟部統計處今（23）日公布批發、零售及餐飲業4月營收，其中零售業4月進帳3,697億元，年增7.5%，拿下「連20紅」；餐飲業大賺815億元，年增逾三成。

然而，批發業受到國際景氣衰退、中國大陸復甦不如預期，4月營收陷入歷年同月新低，僅有9,038億元，年減15.1%，為連續6個月負成長。

統計處預估，5月零售業營收將年增14.6%到17.6%；餐飲業則成長近五成；批發業則呈現年減14.4%至年減17.4%。

統計處副處長黃偉傑說明，餐飲業及零售業受益於疫情緩解、清明年假及母親節檔期都繳出好成績單，尤其餐飲業去年同期遇上疫情回升，在低期下更是呈現大幅度成長。

然而，若與3月比較，4月零售業及飲料店業都是月減0.2%及5.2%的衰退。對此，他解釋是受到各個產業特性及季節因素，如4月工作天數比3月少一天，影響飲料店、便利商店收入；同時間又遇上假期，像是百貨公司藉由母親節促銷帶動商機，一正一負就影響部分產業月增率。

而餐飲及零售已經連續正成長超過一年，卻遲遲未因高基期而出現衰退，黃偉傑說，預估零售、餐飲預估第4季年增幅會收斂致個位數。

他補充，內需營收增加部分受到受到高物價影響，但扣除物價後，消費量能表現仍優於價格，呈現「價量雙撐」。

至於政府普發6,000元是否刺激消費，統計處坦言，此次發放現金較難判斷實際效果，經調查有八成以上零售業者及餐飲業者反映無影響，或不知道是否有刺激。

據受查廠商對5月營運看法，按營業額計算動向指數批發業為50.5、零售業為54.6、餐飲業為55.6，顯示批發、零售及餐飲業均預期5月營收將成長。