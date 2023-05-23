大陸封殺美光 台經院長：台廠有機會受惠

大陸日前宣布封殺美國最大記憶體公司美光（Micron），對此，台灣經濟研究院院長張建一23日表示，部分台廠「會有一些機會」受惠。他指出，「實際上，現在的封殺、安全疑慮都是中國單方面論述，美光會不會透過美國政府或WTO等機制申訴，實際狀況有待觀察。」

總統府資政、台大經濟系名譽教授陳博志則認為，許多人談的全球化其實只是貿易和生產的全球化，他呼籲美國和台灣應該要加入CPTTPP，至少美國應該和台灣簽下FTA。

台經院23日舉行「2023亞洲政經景氣展望研討會」，張建一在會中指出，台灣的動態隨機存取記憶體（DRAM）技術來自美國，所以是站在美國那一邊，就是美國體系。「台灣、南韓DRAM廠商，確實會有一些好處，但前提是要有相關需求。」

至於台廠填補美光缺口，是否會踩到地緣政治紅線；張建一分析，DRAM部分如果沒有涉及到「很先進」的製程，以及美國在乎的國家安全，可能不會有太大影響；且後續美光是否就此消失於中國半導體市場，也很難講。

針對愈來愈多分析認為「全球化已死」，陳博志表示，許多人談的全球化其實只是貿易和生產的全球化，甚至只是貿易和投資的自由化，因此過去的貿易自由化或全球化並不符合全球化真正的理想，所以不見得是全球化已死。

陳博志以「全球化的生與死」為題進行專題演講指出，由於各國以不公平政策傷害或排擠其他國家，全球安全、和平及環境等公共財未受到必要照顧，以及各國內部未能充分照顧合作風險及被自由開放傷害的人民這三個層面來看，過去全球化的達到實況並不合全球化的理想，全球化仍未活過，以此改變這些實況也不能說是全球化已死。

陳博志認為，美國所想領導印太架構或其他求公平之國家所想做的聯合行動，應該要納入更多願意公平合作國家，美國和台灣應該要加入CPTTPP，至少美國應該和台灣簽下FTA，印太架構同時也要設定政策標準及必要政策評估機制，以避免自己成為不公平的另一個來源。