商總與韓國貿易協會合作 攜手推動台韓產業合作交流

全國商業總會與韓國貿易協會（KITA）在經濟部政務次長陳正祺和駐台北韓國代表部副代表崔鳳圭的見證下，今（23）日簽署合作備忘錄，商總預計於明年度起將與KITA每年辦理1至2次的商業媒合會，將先以食品、觀光、健康醫療、美容美妝以及遊戲等產業進行交流，秉持互助互惠精神，協助台韓產業展開更務實且多元之商機。

全國商業總會理事長許舒博表示，我國與南韓地處毗鄰，在政治、經濟、文化等方面交流頻繁，產業政策皆以出口為導向，2022年臺韓雙邊貿易總額達564億美元，較2021年成長約12%，是我國第5大貿易夥伴。加上近來韓國人來台旅遊盛行，而韓國商品也備受臺灣消費者喜愛，加速雙邊服務業輸出的行動力。

許舒博說明，韓國貿易協會和本會一樣成立於1946年，具有深厚商業貿易底蘊，擁有廣泛的人脈、經驗和實力，除了在韓國有12個據點之外，在海外八個國家設有11處辦公室，共有將近7萬家企業會員涵蓋多個行業和領域。為

協助臺灣食品業者拓銷韓國市場，商總去年12月組團至韓國參訪及辦理媒合會，初步達成近620萬美元訂單，並認識了擁有相同使命的韓國夥伴－韓國貿易協會，在雙方持續密切互動與交流下，決定展開更深入之合作，今日由韓國貿易協會常務副會長鄭晚基親自來台與本會簽署合作備忘錄，同時也率領35家韓國業者在台辦理首場商業媒合會，以具體行動展現兩會力助台韓產業互惠發展之決心。

鄭晚基表示，韓台貿易總額目前大多集中在半導體產業上，但實際上，在消費產品方面，也有很大的發展空間。目前韓國消費品佔出口總額11.8%，其中約24%出口美國，反而與韓國地緣較近且文化交流密切的臺灣，出口量僅佔美國的1/6，顯見未來韓臺在消費產品市場上具備相當大的合作商機。

鄭晚基指出，兩國除了在貿易之外，亦可發展多元的商業合作模式，例如韓國和臺灣企業共同開發消費產品、技術，甚至戰略合作共同進軍第三國市場，因此期盼經由此次簽署合作備忘錄，雙方能激盪出不同的想法，產生新的商業模式，促成雙邊經濟合作的重要基礎。

全國商業總會與韓國貿易協會簽署合作備忘錄，旨在加強臺韓雙方共享雙邊的貿易資訊以及商業媒合等多面向的連結，為雙邊企業提供更多商業機會和支持，推動臺韓國內商業發展和促進國際貿易的增長。

許舒博期盼，未來透過兩會密切合作，將建立雙方之間的戰略合作夥伴關係，透過雙邊的網絡和資源，將國內產品和服務引入新市場，擴大客戶基礎和業務規模，促進商業服務業的成長和發展。