賴清德出席「2023富邦永續大未來論壇」

「2023富邦永續大未來論壇」上午在台北遠東飯店舉行，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、富邦集團董事長蔡明忠、台大風險社會與政策研究中心主仼周桂田等出席。

富邦集團今年正式將「富邦全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」，與台大風險中心共同持續推動台灣社會對永續發展的共識，接軌國際相關議題研究與倡議，以永續行動力，為下一個世代，打造美好未來。