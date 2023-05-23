賴清德出席「2023富邦永續大未來論壇」
「2023富邦永續大未來論壇」上午在台北遠東飯店舉行，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、富邦集團董事長蔡明忠、台大風險社會與政策研究中心主仼周桂田等出席。
富邦集團今年正式將「富邦全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」，與台大風險中心共同持續推動台灣社會對永續發展的共識，接軌國際相關議題研究與倡議，以永續行動力，為下一個世代，打造美好未來。
今年「富邦永續大未來論壇」以「面對全球多重危機 台灣關鍵轉型」為題，以今年 World Economic Forum（世界經濟論壇）發布之《2023年全球風險報告》（The Global Risks Report 2023）為背景，關注在新冠肺炎、嚴峻氣候災變、地緣政治與全球通膨等導致之複合、多重危機，台灣如何重新檢視與前瞻未來之定位，建構淨零轉型與氣候緊急下之社會、經濟與能源韌性。
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