獨家／淨值2元喊價20元！無人機狂熱 佳世達為何喊「冷靜點」

經濟部推軍用商規無人機專案，打造國家隊，佳世達（2352）去年12月積極參與獲選「偵監型無人機」資格，但今年3月簽約卻沒在名單中，對此佳世達總經理黃漢州簡單回應「沒跟上」，他強調佳世達一定會做無人機，也會等待併購機會，在一片無人機狂熱中，為何他力排眾議喊要冷靜一點？

「無人機產業太夯，有些公司淨值2元開價20元，我們等一下不急。」佳世達總經理黃漢州形容今年無人機產業盛況下碰到的狀況。他表示，產業正在熱絡的時候，就該冷靜一點，「別人買我們快丟，大家出場我們快點買」，目前無人機討論熱度高，想投入的業者眾多，業內待價而沽，廠商自然開價也高，黃漢州直爽地說：對方認為他身價高，我們也認為佳世達能提供的資源價值也很高。

無人機話題炒高業者身價 黃漢州談併購：冷靜一點！

佳世達去年跨入無人機，參與經濟部軍規商用標案主導廠商資格標案通過，入選陸上偵監型無人機，進入最後投標階段，卻意外沒在7家簽約業者名單內。為何沒得標？是否繼續發展無人機業務？黃漢州回應《經濟日報》提問，強調佳世達一定會發展無人機，佳世達提供的是價值型服務，經濟部專案是「沒跟上」，但他對此也不擔心，因為產業才剛開始，「做得早不如做得巧」。

佳世達去年跨入無人機產業，從全然的無人機門外漢，到能提案做報告，並劍及履及在2~3個月內研發完成、進入試產，目前自行開發的無人機已經可以升空飛行，從無到有僅花半年時間。但黃漢州並不以此自滿，他表示：「有跟強是兩回事，自己做無人機的目的是瞭解還缺什麼！」

黃漢州表示，台灣沒有完整的無人機供應鏈，過去很多零件來自中國大陸，如今政府推動國家隊，要100% MIT，就必須仰賴佳世達這樣的大企業及旗下供應鏈合作才辦得到，小型無人機公司無法解決MIT問題，因為現在機構、驅動器、遙控器馬達多仰賴進口。

黃漢州表示，已經投入5~10年的無人機廠商肯定在產業上有技術累積，佳世達會評估某些廠商對佳世達能否有互補性，若有的話，一定會把握併購機會。

只是，現在佳世達雖正評估幾家無人機業者，但對方也可能有好幾個對象，因此業者開價自然也高。他舉例，有業者淨值只剩2元，但開價20元，他感覺「現在時間不太對，不如先多互相瞭解，等一下。」

欠缺成熟商業模式 佳世達要做系統服務

黃漢州對無人機產業做了許多研究，他強調，無人機產業關鍵不只是那台小飛機硬體，其實牽涉的是飛行軟體、後勤控制及商業模式，「飛機不難，難的是系統跟整體生態。」

黃漢州表示，現在對岸無人機已經發展到能在森林裡「群飛」，因此當別人在思考如何開發單機，佳世達一邊投入研發，一邊思考如何開發整套系統，「佳世達做硬體做很久，未來不想只玩零件，會思考如何做系統服務，等我弄清楚，搞不好我併購的對象是軟體，而不是直升機硬體，因為最後可能是系統比硬體還值錢。」

現在無人機產業除軍事用途需求明確，商業應用面卻還沒真正起來，連噴農業也從2萬元一趟降至6,000元一趟。黃漢州觀察，美國亞馬遜跟Google發展無人機都還沒做到商業化階段，本來巨頭們期望市區以無人機運送包裹，但都市內飛行實在困難重重，最後只用於偏鄉或林地送貨，而農業灑農藥需要的無人機數量不多，真正的無人機商業模式尚未成形。

「無人機還在很早期，我們不會很急。自己做5年虧5億元，不如5年後看誰有希望，花10億元買下來，縮短學習曲線。」黃漢州說。而由於不隨市場熱潮起舞，自有商業判斷，黃漢州彷彿是「無人機界孔明」有一套謀劃在心中，連佳世達同仁也十分認同這個稱號。

黃漢州深入研究無人機產業，期望找出殺手級商業應用。他打趣說，家裡社區曾開會討論是否洗大樓，但最後因為總費用太貴而放棄，他當時心裡就想：如果讓無人機來洗，或許可以省三分之二的費用。