新聞眼／只會拖 主責機關沒肩膀

數位部去年掛牌後，十二月立刻舉辦媒體議價對談，但媒體業者、數位平台雙方始終難以在媒體分潤議題順利聚焦，與會人士都明白，立法應是唯一解決途徑，而這也是多數國家的選擇。

只是，問起數位部何時推出政院版媒體議價草案，數位部卻只會說：「尊重立法院、行政院的判斷」，讓人看不到主責機關應有的擔當。

媒體議價議題確實相當複雜，面對這個複雜的問題，行政院跨部會小組會議看似早已啟動布局，卻始終閉口不提具體規畫時程。

早在數位部成立前，文化部、ＮＣＣ就著手調查媒體意見，還花了大半年進行所謂的量化、質化分析研究，但始終不見最終的調查結果。數位部成立後，經過兩輪媒體議價對談，數位平台卻始終避談媒體分潤，Google雖提出新聞數位共榮基金計畫，卻僅有三年三億元，根本稱不上媒體分潤，Meta更是不甩政府的協調，只派員照稿念文，與國內媒體幾乎是零互動。

媒體界心知肚明，光靠對話絕不可能磋商出各方滿意的結局，立法是必要手段，但當大家把目光轉向主管機關，只見行政院還忙著指示數位部、公平會研究媒體議價立法架構，仍舊停留在「研究階段」，也不管立法院已經有四份立委提出的草案，真是應了台語俗諺「滿天全金條，欲抓無半條」，也凸顯政府對保障台灣媒體第四權，不再被國際平台掠奪的冷漠。