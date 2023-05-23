媒體議價立法 數位部8月底前提報告

媒體議價對話去年十二月啟動第一輪，至今已結束兩輪對話，除了Google提出新聞數位共榮基金計畫，幾乎沒有新進度；今年以來立委已提出四種版本的媒體議價立法方向，數位發展部卻遲遲未提出政院版本，立委昨天要求，數位部必須在三個月內提出立法架構研究方向，數位部承諾將於八月底之前提出相關報告。

由於各國日益關切媒體議價議題，目前澳洲、法國、捷克都已完成立法，加拿大、紐西蘭、美國也已進入立法程序。國民黨立委鄭麗文質詢時指出，目前媒體議價立法大概有四種方向，一是澳洲模式，二是歐盟模式，三是基金模式，四是課稅模式，到底台灣要考量哪一種模式？或者不同制度也能併行？

數位部次長李懷仁說，「會研究立法途徑，看哪一種跟台灣民情、產業情況合適，沒有套用特定一個模式，會從這幾個模式裡面找到台灣適用的模式，融合也不無可能。」

立法院教育文化委員會昨天邀集數位部等單位，針對新聞媒體議價機制進行專題報告。立委指出，數位部辦理兩輪媒體議價對話至今，看起來只有初步進展，然而，詢問數位部媒體議價期程規畫，數位部卻只說，「尊重行政院判斷」。

國民黨立委萬美玲說，數位部門既然是主責機關，對於哪些事可做、扮演什麼角色都還不是很肯定，「台灣媒體經營得很辛苦也很委屈，新聞要這麼多專業，廣告收益卻是別人收，這是新聞產業沒有辦法接受的。」她表示，數位部既然是主責機關，立法腳步就應該要快。

民進黨立委林楚茵質疑，數位部到底有沒有推媒體議價法的決心，如果不需要立法，而是用現有機制，政府也應該要有個說法，媒體、數位平台也需要知道方向，「立法期程到底是什麼？還是你們認為只能停留在四個委員版本，卡在立法院，屆期不連續，一切重新歸零？」

對於立委的質詢，李懷仁指出，數位部目前被賦予的工作，一是與數位平台溝通，二是與公平會研究立法架構的方向，他承諾在研究完立法途徑之後，會在三個月內提出相關報告。