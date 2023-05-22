全國工業總會與韓國貿易協會簽署合作備忘錄 共啟商機

全國工業總會今（22）日表示，為增進臺韓產業之間的貿易、投資及技術合作，工總今日與韓國最大的商業組織「韓國貿易協會」（KITA）簽署合作備忘錄。期盼未來雙方會員進行深化產業交流，特別就中小企業加強提供商機資訊、降低市場進入障礙、促進發掘兩地產業合作機會及開展新商業模式等協助，將有助於臺韓的經貿關係更上一層樓。

本次簽約受到臺韓雙邊高度的重視，工總由副理事長、豐興鋼鐵（2015）總裁林明儒作為臺方主席及簽約代表，韓方KITA則由副會長鄭晚基代表，經濟部國際貿易局副局長李冠志也出席見證簽約儀式。

林明儒致詞時表示，長期以來，臺韓因為產業結構相近，彼此間一直存在敏感的競合關係，因而工總和韓國公協會的互動也較少；只是，當前全球經濟環境快速變化，包括美中科技戰、氣候變遷危機、新冠疫情衝擊、俄烏戰爭引發能源危機和通膨等，許多複雜、不確定的因素不斷發生，因此盼藉由工總與KITA簽署合作備忘錄，促進雙方業者能共同思考如何打破既有思維、開拓新的合作空間，打造新的商業機會與經營模式。

鄭晚基認為，韓國和台灣有很多共同點，包括自由民主的價值觀、地理人口相近，同樣面臨低生育率及高齡化議題，以及臺韓都是引領先進技術的半導體強國等。他更讚賞臺灣在疫情期間GDP仍保持正成長，近期內更躍身東亞區域中人均GDP最高的國家。這次由KITA主動提出洽簽MOU的提議，旨在藉此建立常態的商會之間的互訪制度，定期舉辦論壇、磋商等活動，尤其韓國和台灣都致力於在2050年實現碳中和，未來將共同攜手加快推進綠色轉型合作。

李冠志表示，肯定工總與KITA簽署MOU，將有助於加深我國與韓國、新南向國家間的區域價值鏈結，持續擴大產業、貿易、投資等各項交流。近年臺韓在官方及產業界平台都持續加強經貿交流，在官方平台上，臺韓已於2021年簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」(ADTA)，一旦韓國國會完成立法，雙方企業就不需面對重複課稅的問題；2022年臺韓亦簽署「臺韓銀行業監理合作備忘錄」並促成首家韓國銀行韓亞銀行(Hana Bank)來臺投資設立分行。

臺灣區車輛工業同業公會副秘書長吳智魁提出，韓國汽車品牌及工藝發展日益精進，也越來越受臺灣民眾的肯定與喜愛，預估今年臺灣進口及國內生產之韓國品牌汽車將創歷史新高，面對全球電動化及自動駕駛的趨勢，韓國在新能源車電動車及氫能源車的投入也逐步有實績和成就，因此期盼雙方能有進一步合作的機會。

對此，鄭晚基也認同臺灣在IT及半導體產業的成就，並強調未來希望藉工總的這個平台，促進兩國業者有更多面對面交流的機會，進一步發掘商機。

KITA成立於1946年，設有13個國內辦事處和全球11個海外分支機構網絡，主要任務是協助全韓國中小企業擴展海外市場，促進韓國對外貿易與經濟成長，現有7萬多家會員廠商，為目前韓國最大的商業組織。鄭晚基自去年就任後，短時間內即組團來臺，今年也規劃將再次率韓國食品、家庭用品、美妝、車用零配件、農機等業者訪台，並與我國外貿協會舉辦貿易洽談會，尋求找到更多雙邊合作的利基。

依據我國統計，2022年臺韓雙邊貿易總值為564.2美元，較2021年增加約12%，其中我國對韓國出口金額為221.8億美元，增加10.4%，自韓國進口金額為342.7億美元，增加12.1%。韓國為我國第5大貿易夥伴、第4大進口來源國、第6大出口國，顯示雙方貿易關係日益密切。

經濟部統計處4月底發布「臺韓近年經貿發展之比較分析」報告指出，臺灣及南韓皆以中國大陸為主要出口市場，且皆在中國大陸進口市場占有極重要地位，我在中國大陸市占率連3年超越韓，反觀韓占比急速萎縮：2020年我在中國大陸市占率超越南韓躍居首位，2022年占9.3%較2013年增加0.6個百分點。南韓於2016 年起因手機、家電與汽車等貨品受中國大陸政府扶持本土業者，產業競爭日益深化，致市占率逐年滑落 2022年降為7.7%較 2013年下降2.5個百分點。

因此，KITA亦在2022年11月發布警訊，因韓國半導體出口嚴重依賴中國大陸，導致去年前九個月的晶片出口大幅下滑，有必要思考使半導體海外市場多樣化，降低貿易過於依賴單一市場的風險。