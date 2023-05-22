4月失業率降至3.5% 為23年同期新低

行政院主計總處今（22）日發布4月失業率為3.50%，較3月下降0.06個百分點，經季節調整後的失業率為3.56%，則較3月下降0.03個百分點，為23年同月最低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，4月失業率較3月下降，除了春節後轉職潮緩解外，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者4月續減4000人，且這部分一直持續改善中，從2022年7月開始即呈現減少或持平，一直到今年4月已累計減少2.8萬人，又加上服務業仍有人力需求。因此，目前國內失業率呈現穩定狀態。

至於5月失業率，陳惠欣指出，近五年5月對4月失業率變動不大，只有疫情那三年（2020年~2022年）5月對4月的失業率略呈上升。不過，6月開始將因畢業季關係，失業率多半會開始呈現季節性上升情形。

根據主計總處資料顯示，4月失業人數為41.7萬人，月減7000人或1.64%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少4000人，初次尋職失業者則減少2000人。與上年同月比較，計減少1.2萬人或2.72%。1至4月失業人數平均為42萬人，較上年同期減少1.2萬人或2.90%。

在就業狀況部分，4月就業人數為1150.6 萬人，較上月增加1 .2萬人或0.10%，其中服務業部門及工業部門分別增加1.7萬人及1000人，農業部門則減少6000人。今年1至4月就業人數平均為1148.9萬人，較上年同期增加4.2萬人。

其中，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作及季節關係）致周工時未達35小時者為20 萬人，較上月增加5000人，但較上年同月則減3.4萬人。陳惠欣表示，因經濟因素致週工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人水準，4月沒有明顯偏高。