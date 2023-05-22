4月失業率3.50%創23年同期最低 主計總處：情勢穩定

主計總處今天公布4月失業率' rel='失業率' data-rel='/2/117394' class='tag'>失業率為3.50%，較上月下降0.06個百分點，創90年、23年來同月最低紀錄；季調後失業率為3.56%，則是90年2月以來單月最低，也就是23年多以來最低失業率。主計總處官員表示，因業務緊歇失業人數本月續減4千人，自去年7月以來已累計減少2.8萬人，目前失業情勢相對穩定。

至於5月失業情勢？陳惠欣表示，以往只有疫情期間，會出現5月失業率較4月高，否則大概4、5月失業率都是差不多，但6月會隨畢業生投入職場，就會季節性上升。

主計總處表示，4月就業人數1150.6萬人，較上月增加1.2萬、0.10%，其中服務業部門增加1.7萬人、0.24%，工業部門增加 1千人、0.03%，農業部門則減少6千人；與上年同月比較，計增加9.1萬人、0.80%。

4月失業人數41.7萬人，較上月減少7千人、1.64%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少4千人，初次尋職失業者也減少2千人；與上年同月比較，計減少1.2萬、2.72%。累計1-4月失業人數平均42萬人，較上年同期減少1.2萬人、2.90%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，從指標原因來看，因工業場所業務緊縮歇業而失業人數減四千人，是從去年7月以來持續減少或持平，累計減少人數2.8萬人，指標持續改善，且服務業仍有人力需求，因此整體失業率是穩定情形。

她說，4月失業率3.50%是90年同月來最低，為23年同月最低；季調後失業率3.56%則是90年2月以來歷月最低，也是23年多以來最低。

另外4月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者20萬人，較上月增加5千人，陳惠欣表示，比較以往沒有疫情時，周工時未達35小時人數約18-20萬人，4月並未明顯偏高。

若按年齡層觀察，15-19歲失業率8.26%，20-24歲11.75%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25 -29歲失業率6.07%，30-34歲降至3.72%。