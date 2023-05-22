快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媒體議價立法架構 數位部承諾8月前提出

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位部承諾，會在研究完立法途徑後，於3個月內提出相關報告。（路透）
數位部承諾，會在研究完立法途徑後，於3個月內提出相關報告。（路透）

媒體議價對話從去年12月啟動第一輪，至今為止，已結束兩輪對話，除了Google提出新聞數位共榮基金計畫之外，幾乎沒有其他新進度；立委抨擊，截至目前為止，立委都已經提出4種版本的媒體議價立法架構，數位部至今卻未提出院會版本，立委要求數位部必須3個月內必須提出立法架構研究方向，數位部也承諾，將於8月底之前提出相關報告。

立法院教育及文教委員會今日邀集文化部、數位發展部、國家通訊傳播委員會及公平交易委員會列席就「如何建立合理良性的數位平台與新聞媒體議價機制」進行專題報告。

立委指出，數位部辦理兩輪媒體議價對話至今，看起來只有初步進展，然而，詢問數位部媒體議價期程規劃，數位部卻只說，「尊重行政院判斷」。

國民黨立委萬美玲就說，「這句話我聽了丈二金剛摸不著腦袋，你是主責機關，對於自己是主管機關可以做哪些事，扮演什麼角色都還不是很肯定。」認為數位部在媒體議價上面等同是沒有角色，是沒有主責能力的主責機關，她表示，「台灣媒體經營得很辛苦也很委屈，新聞要這麼多專業，廣告收益卻是別人收，這是新聞產業沒有辦法接受的。」強調數位部既然是主責機關，立法腳步就應該要快。

民進黨立委林楚茵、時代力量立委邱顯智在質詢時，也都認為數位部在媒體議價立法進度牛步。

林楚茵質疑，數位部到底有沒有推媒體議價法的決心，如果不需要立法，而是用現有機制，政府也應該要有個說法，媒體、數位平台也需要知道方向，「立法期程到底是什麼？還是你們認為只能停留在4個委員版本，卡在立法院，屆期不連續，一切重新歸零？」

邱顯智也說，數位部、公平會、文化部、NCC（國家通訊傳播委員會）都已經針對國內媒體產業做了許多研究，在媒體議價立法上，到底台灣媒體是要跟隨其他國家法令，或者是獨創一種制度，數位部都應該要講清楚，總不能一直在收集意見，應該要負起相應責任。

民眾黨張其祿表示，台灣面對國際數位巨擘，也不見得有議價能力，政府應該要建立制度，他要求數位部會同其他部會，必須在三個月之內，針對全球各國所訂各種制度利弊得失，提出相關報告。

對於立委質詢，數位部次長李懷仁指出，目前數位部被賦予的工作，一是與數位平台溝通，二是與公平會研究立法架構方向，也承諾立委，在研究完立法途徑之後，會在3個月內提出相關報告。

數位部

延伸閱讀

棒打「台版浩克」又是中壢分局？ 邱顯智：有無檢討改進？

綠委：侯友宜擺爛放任黑槍黑金 沒有資格擔任國家元首

綠委：侯友宜獲徵召就讓警總回來 展現不挺我就抓起來

民進黨拿詐騙哏圖稱可憐郭台銘 遭嗆打詐不力缺乏自覺

相關新聞

連8黑！4月外銷訂單424.9億美元 年減18.1%

經濟部公布4月外銷訂單，一如預期連8黑，經濟部表示，4月外銷訂單424.9億美元，年減18.1%、月減8.8%，經季節調...

海龍與世紀風電聯手開工 21座水下基礎拚2025年完工

海龍離岸風電計畫與世紀離岸風電（2072）今（22）日於台北港舉辦水下基礎開工典禮，世紀風電將替海龍風場21座三腳套管式...

媒體議價宜採哪種立法模式？ 數位部：不排除採融合制

全球各國都在談媒體議價立法，澳洲、法國、捷克都已完成立法，加拿大、紐西蘭、美國也已進入立法程序，各國立法架構不進相同，究...

嘉義科學園區今動工 陳建仁、王美花執鏟

行政院斥資開發經費70.63億元，在台糖太保農場88公頃土地開發嘉義科學園區，3月23日開發計畫由內政部審議通過，今天園...

中美貿易戰、俄烏戰爭 調查：近90%台商表示不會遷出中國大陸

據工商時報報導，在中美貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響下，台灣工業總會最新調查發現，雖然超過半數台商選擇增加中國大陸以外地區投資，但是有近9成（89.9％）台商表示「不會遷出中國大陸產線/供應鏈。」

媒體議價立法架構 數位部承諾8月前提出

媒體議價對話從去年12月啟動第一輪，至今為止，已結束兩輪對話，除了Google提出新聞數位共榮基金計畫之外，幾乎沒有其他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦