媒體議價立法架構 數位部承諾8月前提出

媒體議價對話從去年12月啟動第一輪，至今為止，已結束兩輪對話，除了Google提出新聞數位共榮基金計畫之外，幾乎沒有其他新進度；立委抨擊，截至目前為止，立委都已經提出4種版本的媒體議價立法架構，數位部至今卻未提出院會版本，立委要求數位部必須3個月內必須提出立法架構研究方向，數位部也承諾，將於8月底之前提出相關報告。

立法院教育及文教委員會今日邀集文化部、數位發展部、國家通訊傳播委員會及公平交易委員會列席就「如何建立合理良性的數位平台與新聞媒體議價機制」進行專題報告。

立委指出，數位部辦理兩輪媒體議價對話至今，看起來只有初步進展，然而，詢問數位部媒體議價期程規劃，數位部卻只說，「尊重行政院判斷」。

國民黨立委萬美玲就說，「這句話我聽了丈二金剛摸不著腦袋，你是主責機關，對於自己是主管機關可以做哪些事，扮演什麼角色都還不是很肯定。」認為數位部在媒體議價上面等同是沒有角色，是沒有主責能力的主責機關，她表示，「台灣媒體經營得很辛苦也很委屈，新聞要這麼多專業，廣告收益卻是別人收，這是新聞產業沒有辦法接受的。」強調數位部既然是主責機關，立法腳步就應該要快。

民進黨立委林楚茵、時代力量立委邱顯智在質詢時，也都認為數位部在媒體議價立法進度牛步。

林楚茵質疑，數位部到底有沒有推媒體議價法的決心，如果不需要立法，而是用現有機制，政府也應該要有個說法，媒體、數位平台也需要知道方向，「立法期程到底是什麼？還是你們認為只能停留在4個委員版本，卡在立法院，屆期不連續，一切重新歸零？」

邱顯智也說，數位部、公平會、文化部、NCC（國家通訊傳播委員會）都已經針對國內媒體產業做了許多研究，在媒體議價立法上，到底台灣媒體是要跟隨其他國家法令，或者是獨創一種制度，數位部都應該要講清楚，總不能一直在收集意見，應該要負起相應責任。

民眾黨張其祿表示，台灣面對國際數位巨擘，也不見得有議價能力，政府應該要建立制度，他要求數位部會同其他部會，必須在三個月之內，針對全球各國所訂各種制度利弊得失，提出相關報告。

對於立委質詢，數位部次長李懷仁指出，目前數位部被賦予的工作，一是與數位平台溝通，二是與公平會研究立法架構方向，也承諾立委，在研究完立法途徑之後，會在3個月內提出相關報告。