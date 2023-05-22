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中美貿易戰、俄烏戰爭 調查：近90%台商表示不會遷出中國大陸

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福建強化招商引資，吸引台商等企業投資。圖為第六屆數字中國建設成果展在福州開幕，工作人員向參觀者介紹數字高校智慧大腦綜合管理平台。（新華社）
福建強化招商引資，吸引台商等企業投資。圖為第六屆數字中國建設成果展在福州開幕，工作人員向參觀者介紹數字高校智慧大腦綜合管理平台。（新華社）

據工商時報報導，在中美貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響下，台灣工業總會最新調查發現，雖然超過半數台商選擇增加中國大陸以外地區投資，但是有近9成（89.9％）台商表示「不會遷出中國大陸產線/供應鏈。」

為了解地緣政治對台商投資經營影響以及未來的投資動曏，台灣工業總會特別就會員廠商中在中國大陸投資的台商進行了調查。

調查指出，有64.7％的台商對中國大陸市場情況表示看法不樂觀，但超過半數的台商未來三～五年對中國大陸的運營規模規模，在投資、產能、雇用員工數方面都將維持不變。

此外，54.6％選擇增加中國大陸以外地區投資，增加的投資以台灣及越南為主，但衹有10.1％有意將生產線/供應鏈遷出中國大陸，台灣工業總會了解發現，多數台商依然看好中國大陸市場的長期發展，且發現難以在其他地區找到同樣條件的生產環境、供應鏈規模，進而不會考慮撤出中國大陸。

對於中國大陸的投資環境，近半數（47.8％）台商對中國大陸投資環境評價中立，有31.5％看好，有20.7%不看好。

台商 俄烏戰爭

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