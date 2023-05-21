快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

慢點加油！中油：明日國內汽、柴油各調降0.2元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.4元。中油表示，本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.95美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.057元，國內油價依公式計算跌幅為0.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.1元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.1元均由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

國際油價

延伸閱讀

加油稍等等！明日起國內汽、柴油各調降0.2元

中油丙烯外洩太誇張 高雄藍綠議員都抓狂

桃園柴油老車未檢驗首次就罰1萬 車主怨：太貴了

汽油大降1元！明日起國內汽、柴油各調降1.0元及0.2元

相關新聞

特拉斯挺台加入CPTPP 經長：持續爭取加入機會

經濟部長王美花表示，上週和英國前首相特拉斯會談，特拉斯表達非常支持台灣加入CPTPP立場，台灣將持續向會員爭取加入機會；...

加油再等等 中油：明起汽、柴油各調降0.2元

台灣中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽...

經部挺機車行淨零轉型 目標2026年拚8成業者完訓

衝刺淨零減碳目標，經濟部除了祭出購買電動機車的補助方案，也提供培訓課程協助機車行轉型升級，目前共有7550家機車行完訓、...

台灣168／台電發購電量 綠能占比增

台電指出，系統發購電量中，綠能占比2017年4.9%，去年增為8.6%，燃煤發電占比則從39.2%，去年降為34.8%。...

外銷訂單 恐連八黑

台灣外銷訂單陷入「連七黑」，4月外銷訂單也難見改善。經濟部統計處明（22）日發布4月外銷訂單統計，據上月預估，4月外銷訂...

央行理事會新成員 台糖董座楊明州入列

總統府最新公告指出，中央銀行第20屆理事會理事陳昭義已准辭職，應予免職。特派楊明州為中央銀行第20屆理事會理事，任期自今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦