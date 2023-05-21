慢點加油！中油：明日國內汽、柴油各調降0.2元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.4元。中油表示，本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.95美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.057元，國內油價依公式計算跌幅為0.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.1元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.1元均由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。