加油再等等 中油：明起汽、柴油各調降0.2元

台灣中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.4元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.95美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.057元，國內油價依公式計算跌幅為0.86%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.1元，已低於亞洲鄰近國家，惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。