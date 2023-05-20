台美貿易倡議 將簽首批協定

美國貿易代表署（USTR）昨日宣布，美台廿一世紀貿易倡議達成首批協定，將很快簽署；預期會深化美台貿易關係並強化美台貿易往來。行政院經貿談判辦公室也表示，已完成貿易便捷化、中小企業等五項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方亦有共識，將在未來數周內簽署首批協定（first agreement）。

經貿辦表示，此次協定不僅是台美間自一九七九年、近四十四年以來，所簽署結構最為完整的貿易協定，透過「堆積木」方式完成台美FTA的重要一步。

後續還有至少七項議題須完成，台美雙方將盡速展開下一輪談判，目標設定在年底前完成所有議題談判。

台美去年六月一日啟動廿一世紀貿易倡議，倡議議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章等十二項。

根據USTR新聞稿，首批協定涵蓋關務管理與貿易便捷化、良善法制作業、服務業國內規章、反貪腐和中小企業共五項領域；美國企業可以將更多美國商品銷往台灣；創造更加透明且更高效率的規章制度，勢必為美台市場創造更多的投資和商業機會，中小企業獲益尤甚。

美國貿易代表署表示，雙邊貿易倡議啟動至今不到一年，就已經達成首批協定；貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，這是強化美台經濟關係的重要一步，期待繼續談判，最終得到一項實在且高標準的貿易協定，以應對廿一世紀緊迫的經濟挑戰。

經貿辦指出，首批協定五項議題適用所有企業，「貿易便捷化」方面，確保關務程序效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用，協定結構相當完整，且內容可再擴充，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

經貿辦表示，台美雙方將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。同時，台美將設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序；此外，此次協定中文及英文文本將具同等效力。

後續還有至少七項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定基礎。目標在年底前完成所有議題談判。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統對台美經貿關係的再深化表示肯定與期待，並希望透過後續談判，為台美經貿發展創造更多利基，也讓台灣的經濟與產業爭取更多的機會，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係，共同為台美雙方爭取最大利益。