英業達、領峰國際通過中東歐融資基金申請 近千萬歐元

國發會今（19）日表示，中東歐融資基金審議委員會再通過二件融資申請案，分別是英業達（2356）將深耕捷克、領峰國際自行車公司進軍斯洛維尼亞，合計金額約970萬歐元，並通過新增新台幣為中東歐融資基金貸款幣別，提升中東歐融資基金運用彈性。

國發會指出，英業達是台灣ODM大廠，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售等全球布局；英業達於2004年延伸投資在捷克布爾諾設立子公司Inventec （Czech）, s.r.o.，從事高階伺服器產品生產銷售，為英業達於歐洲重要據點。中東歐融資基金准予申貸720萬美元，以支持英業達加碼投資捷克，強化台捷數位供應鏈。

另外，領峰國際自行車公司則是產銷自有品牌高士特（GUSTO）的碳纖維競賽用公路車，在亞洲地區逐步擴張市場，並於斯洛維尼亞成立職業車隊參與歐洲職業自行車巡迴賽。中東歐融資基金提供250萬歐元，協助該公司於斯洛維尼亞設廠。

為促進我國與中東歐國家間的產業經貿合作，國發會於2022年1月宣布成立十億美元中東歐融資基金，並委由中國大陸輸出入銀行擔任基金執行單位，於歐洲強化產業連結及開拓潛在案源。2022年，中東歐融資基金審議委員會已通過三件融資申請案，今年5月再傳佳音，具體助攻台歐經貿合作。

此外，國發會也表示，近年來台灣與中東歐國家關係持續深化，台灣與中東歐國家在產業發展及科技水平各有專擅領域，雙方具合作互補空間，各項實質經貿往來亦更多元與頻繁，諸多台灣業者盼拓展與中東歐國家的經貿往來，為支持我商赴中東歐投資的資金規劃及需求，加以現行新台幣借款利率優於美元，而原方案僅提供借貸美元幣別，新增新台幣較可滿足我商借貸成本負擔與資金規劃的需求，為促進廠商相互實質進出口貿易往來與投資合作，國發會於本次審議會同意通過於中東歐融資基金新增新台幣幣別，並將經國發會銜外交部報請行政院核定。