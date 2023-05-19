台美21世紀貿易倡議簽協定 經濟部：我國中小企有利多

「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定。圖／行政院提供

針對「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定，經濟部官員今（19）日說明，其中與國內產業最息息相關的「貿易便捷化」及「中小企業」對於我國中小企業幫助大，並直說此次協定對我方較利多。

經濟部官員解釋，台美21世紀貿易倡議由行政院經貿談判辦公室主談，經濟部針對中小企有組成工作小組，與美方討論中小企赴美所會遇到的疑難雜症。

而五項議題中，貿易便捷化及中小企業與國內業者息息相關。經濟部解釋，美國海關商品入關流程上不確定性高，部分中小企業出口到美國若在入關上遇上延宕，那麼就會徒增成本；因此這次增添簡便通關、驗證及自動通關等，將對於中小企有所改善。

官員補充，雖然在貿易便捷化方面，台灣仍無法比上與美國有簽署FTA國家順暢度相比，但絕對會比原本情況更加改善。

其次，針對中小企業部分，我國中小企業赴美時，可能會遇上對於法規、程序不夠熟悉所造成的延宕，因此這次雙方也宣告，行政機關法治作業須要考量到台美中小企溝通管道及執照核發順暢度。

至於貿易便捷化及中小企業協議對我方影響，經濟部官員說明，美國中小企是以美國本土市場為主，較少移置海外市場落地；台灣海關順暢程度也優於美國；換言之，此次協定相當於美國對台灣讓利較多。