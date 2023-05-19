快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美21世紀貿易倡議簽協定 經濟部：我國中小企有利多

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判，敲定在台灣時間8日、9日於美國紐約舉行。路透 路透通訊社
「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判，敲定在台灣時間8日、9日於美國紐約舉行。路透 路透通訊社

「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定。圖／行政院提供
「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定。圖／行政院提供

針對「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定，經濟部官員今（19）日說明，其中與國內產業最息息相關的「貿易便捷化」及「中小企業」對於我國中小企業幫助大，並直說此次協定對我方較利多。

經濟部官員解釋，台美21世紀貿易倡議由行政院經貿談判辦公室主談，經濟部針對中小企有組成工作小組，與美方討論中小企赴美所會遇到的疑難雜症。

而五項議題中，貿易便捷化及中小企業與國內業者息息相關。經濟部解釋，美國海關商品入關流程上不確定性高，部分中小企業出口到美國若在入關上遇上延宕，那麼就會徒增成本；因此這次增添簡便通關、驗證及自動通關等，將對於中小企有所改善。

官員補充，雖然在貿易便捷化方面，台灣仍無法比上與美國有簽署FTA國家順暢度相比，但絕對會比原本情況更加改善。

其次，針對中小企業部分，我國中小企業赴美時，可能會遇上對於法規、程序不夠熟悉所造成的延宕，因此這次雙方也宣告，行政機關法治作業須要考量到台美中小企溝通管道及執照核發順暢度。

至於貿易便捷化及中小企業協議對我方影響，經濟部官員說明，美國中小企是以美國本土市場為主，較少移置海外市場落地；台灣海關順暢程度也優於美國；換言之，此次協定相當於美國對台灣讓利較多。

美國 經濟部

延伸閱讀

G7峰會登場前 中國發報告指美國才是脅迫外交

G7峰會前夕 新華社8000字報告 揭美脅迫外交「黑歷史」

【Daily Podcast】美國佛州擴大LGBT相關禁令／迪士尼取消佛州新園區計畫／美國蒙大拿州明年起禁用TikTok

經衰信評降級美元貶值 美債違約效應一次看

相關新聞

台美21世紀貿易倡議簽協定 經濟部：我國中小企有利多

針對「台美21世紀貿易倡議」中的五項議題將簽署首批協定，經濟部官員今（19）日說明，其中與國內產業最息息相關的「貿易便捷...

台美貿易倡議 學者：美國向國際釋出二個正面重大訊息

台美21世紀貿易倡議數周內將簽署首批協定。中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣今（19）日表示，這代表美國對國際釋放出...

台灣將面臨40萬人力缺口 國發會出招加入全球搶才大戰

國發會主委龔明鑫今（19）日表示，2030年台灣將面臨40萬人力缺口，面對人才荒危機，招攬外籍人才要更積極，因為條件跟環...

王國材參加 APEC 台美商業論壇見證 簽署三項合作備忘錄

交通部長王國材於5月15至17日(美國時間)在底特律參加APEC第11次運輸部長會議，會議期間與各國代表互動良好，有效拓...

學者：台美貿易倡議將確保台灣在跨國供應鏈重要位置

台美21世紀貿易倡議數週內將簽署首批協定。台經院研究員邱達生表示，這項倡議可深化台美關係，有利於未來國際合作上獲得美國支...

中科院直擊3 釋商篇／年釋單逾4000家 中科院成軍工產業的護國神山

除肩負軍工武器研發重任外，中科院另一個重要角色，是將國防及軍民通用技術轉移，提升產業能量，協助民間企業到國際市場打國際盃，衛浴品牌和成、網通大廠合勤、全訊等軍工產業新星，背後都有中科院的身影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦