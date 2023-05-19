車王電子與美國OPTIMAL集團簽約 規劃北美設廠、進軍美電動巴士供應商

車王電子（1533）暨華德動能（2237）公司董事長蔡裕慶與美國底特律電動商用車廠OPTIMAL集團簽訂框架協議書，交通部長王國材率代表團參加在美國底特律召開的APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議。並於5月18日參加「實踐 APEC 運輸部長會議目標:創新、永續及移動」場邊商業論壇。

OPTIMAL公司為美國前三大車廠（福特、通用、克萊斯勒）的設計開發合作廠商，也是全美第一家開發上市符合本地製造獎勵之低底盤電動校車及電動中巴業者。

蔡裕慶表示本次雙方簽訂框架協議書，雙方將在美國電動校車及商用車的車輛工程設計、三電與控制技術、車隊管理、智能充電系統及智慧製造等領域進行深度合作，以進軍全球電動商用車市場。

車王電子旗下華德動能除了深耕台灣電動商用車市場外，更積極拓展電動巴士系統軟硬體外銷。2022年華德與日本住友商事策略合作，成功進軍日本電動巴士市場，已經有多輛車在日本北九州進行運行，此項合作在日本交通業界造成廣大迴響，公司目標在未來三年內成為日本最主要的電動巴士系統供應公司。蔡裕慶表示本次與美國OPTIMAL 集團簽訂框架協議書後，車王電及華德動能將啟動開發設計符合美國IRA法案獎勵標準之大型電動校車、V2G智慧充電等商品及服務，並進行北美投資設廠之規劃，目標在未來幾年內與OPTIMAL共同成為美國電動巴士最主要的供應商。