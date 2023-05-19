台美BTA即將簽署 陳建仁感謝經貿辦並給予高度肯定
行政院經貿談判辦公室今（19）日稍早發布「臺美21世紀貿易倡議」首批協定內容，對此，行政院發言人林子倫轉述，陳建仁院長除表達高度肯定，也感謝鄧振中政委帶領經貿辦及各部會同仁不辭辛勞，於台美兩國進行多次溝通與談判，成果豐碩，極具歷史意義。
陳建仁表示，首批協定的簽署不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。
陳建仁表示，協定後續仍有至少七項議題需進行談判，期盼行政團隊能秉持初衷，繼續力爭國家利益最大化，並善盡社會溝通之責任，追求台美雙方共同利益，亦增進民眾對政府之信賴。
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