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國發會：今年經濟成長率 全力保2

聯合報／ 記者鄭媁朱漢崙／台北報導

主計總處下周公布最新經濟預測，外界關注今年經濟成長率是否「保二」，國發會副主委高仙桂昨天表示，今年「保二」確實是一個挑戰，不過政府會盡全力達到目標；政府也已超前部署，去年編列今年公共建設預算時，已創下六千億元新高，今年在公共建設的達成率確保可達九成五，而二月通過的疫後特別條例三千八百億元，就是希望藉此活絡民間投資和消費。

高仙桂說，今年上半年應該仍在「築底」過程。預期第三季以後，ＩＴ產業庫存調整會逐步去化，因此，第三季以後出口可望好轉，帶動整體經濟、景氣復甦。

富邦金控總經理韓蔚廷則說，下半年金融業的營運，要看景氣的變化，包括股市若能持續正面發展，自然對股債投資有正面影響，但另外也要觀察通膨、利率政策，後續對景氣的影響如何。

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