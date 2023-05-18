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景氣降溫、基期高 前四月電機產品出口年減近二成

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
出口示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
出口示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

近年受到淨零排放趨勢及數位轉型助攻，台灣每年出口電機產品規模穩定維持在100億美元左右。不過今年前四月受到全球景氣降溫及基期墊高影響，轉為年減19%。

財政部今（18）日發布統計通報，分析電機產品出口表現。電機產品包括馬達、發電機、變壓器等，遍及應用於基礎建設、工業製造、居家生活各領域，近年隨淨零排放、再生能源趨勢，國內業者積極投入智慧車輛、儲能、充電裝置等創新研發，加上數位轉型、自動化生產持續推動，皆帶來新一波成長動能。

財政部指出，在2017至2020年間我國電機產品出口規模穩定在100億美元左右，2021年因疫後需求復甦、原物料價格走揚，推升出口至144億美元，年增 32.1%，主要品項全面高速成長。

而2022年則受惠於控電或配電用器具（配線器材）、電源供應器及電動車充電樁（靜電式變流器）、鋰離子蓄電池等外銷持續拓展，電機產品出口達159億美元，創近14年來新高，成長 10.5%。

不過今年1至4月出口則因全球景氣降溫及基期墊高，轉為年減19%，僅變壓器、靜電式變流器等小增3.7%。

財政部表示，若按出口地區結構觀察，美國自2018年以來居我電機產品出口最大市場，2023年前四月比重為37.8%，較2017年上升 11.7 個百分點，其次為中國大陸與香港，前四月占18.7%，較2017年下降10個百分點，兩者合計已占逾半，其間比重升降或與貿易戰引發的供應鏈重組及美國加速推動車輛電動化有關。

財政部 美國

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