境外碳權抵碳費 學者建議設5%上限

企業追求碳中和，紛紛到海外買碳權，不過專家學者示警，境外碳權運用要非常謹慎，若要用來抵減國內碳費，應設置5%上限。環保署今（18）日表示，扣抵比率上限尚未定案，會非常審慎研議。

環保署今日舉行「溫室氣體自願減量推動策略專家論壇」，聚焦討論國內外碳權交易發展。

環保署副署長沈志修表示，根據《氣候變遷因應法》，台灣推動「碳定價」共有兩大工具，其一是針對排碳大戶課徵碳費，可提出自主減量計畫申請優惠費率；另外若非屬碳費課徵對象，則可提出自願減量專案，經環保署核定後據此執行減量，可取得減量額度（碳權）。

國內規劃2024年開徵碳費，不少企業計劃到海外購買碳權，希望抵減碳費；證交所籌備台灣碳權交易所，初期工作也是協助企業代購境外碳權，然而專家學者提醒，應以國內減碳為優先，境外碳權運用則要非常謹慎。

前台北市環保局長、台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，過去溫管法明訂，用來扣減超額排放的國外碳權不能超過10%，然而在修法成為氣候法時，未將境外碳權抵減碳費上限寫死，而是授權子法訂定。

劉銘龍建議，可參考新加坡等國家，國外碳權用來扣抵碳費比率不應超過5%。

氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀表示，未在氣候法訂定上限主要是保留國際合作彈性空間，她認同國內企業購買境外碳權，用途確實應該非常謹慎，環保署接下來訂定自願減量額度相關子法，會審慎訂定。

環保署官員表示，境外碳權設定抵減碳費上限，目前尚處於研商階段，未來會再與大家討論。

此外台灣在2010至2015年溫管法實施前，曾有「先期專案」，針對鋼鐵業、水泥業、電力業、半導體業、光電業等訂定每單位產品排碳量，若優於要求也可得到碳權。

但劉銘龍指出，這些先期專案核配的碳權不符合國際規範，未來不應在碳權交易市場「敗部復活」，若未來企業買到先期專案碳權，恐不被承認，反而受害，碳交易所若販售這樣的碳權，也恐怕自砸招牌。