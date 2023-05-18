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2023年數據驅動韌性報告 能源價格上漲是企業最大威脅

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

美商鄧白氏今天發布「2023年數據驅動韌性報告」，報告指出，受訪的近半全球商業領袖認為，能源價格上漲仍然是企業面臨的最大威脅，儘管西方國家已從去年第四季開始盡最大努力實施能源支出上限並控制通貨膨脹，但力道不足。此外，報告還指出，客戶需求減弱、資訊安全、稅金提高、供應鏈斷鏈危機、人才流失同樣是2023年的重要挑戰。鄧白氏數據科學副總裁Rikard Candel表示，此次報告最重要的發現是，數據對於全球商業領袖來說，已經從過去的風險控管層次，躍升為現在的提高營收獲利和整體企業成長的展現，受訪的77%全球商業領袖均認為，有品質的數據才能帶來專業的數據洞察，這是讓企業在未來三年產生「企業經營韌性」的致勝關鍵。

Rikard Candel指出，全球經濟近年深受三大衝擊—新冠肺炎疫情、俄烏戰爭，以及一連串緊縮性貨幣政策影響。在各大公司面臨供應鏈斷鏈危機、通貨膨脹、利率攀升與能源成本之際，「企業經營韌性」已成為日益受到重視的常見名詞。根據鄧白氏調查，針對能源價格上漲的擔憂在歐洲最為強烈，尤其是在波蘭，六成受訪的全球商業領袖認為這是他們面臨的最大挑戰，因為歐洲大陸正在應對許多的經濟逆風。然而，在美國，這一數據點卻急劇下降到四分之一，推敲其原因，可能是因為美國主要依賴自己國內的能源供應。

Rikard Candel解釋，「韌性」一詞代表受到衝擊後的回彈能力；有些人則認為意指因應不利情況做出調適並向前邁進的能力；也有許多人將「韌性」視為與生存相關的能力，清楚掌握可信任的對象並進行風險管理、觀察新的商機浮現，在調查中，有高達77%的全球商業領袖認為數據能協助企業駕馭未來動盪的時代。數據不僅能作為防禦策略，更能積極識別並把握新的商機。調查結果顯示，最常見的數據用途即為「促進營收成長」，比例高達37%。

Rikard Candel補充，毫無疑問，不斷上漲的能源價格和持續的生活成本危機對企業構成了重大威脅。企業想要存活，唯有提高其韌性，數據和分析將成為關鍵決策的基石。它可以說明業務是如何受到影響，並識別風險和機遇。此外，利用數據和分析還可以使公司能夠積極主動、敏捷地提前計劃，例如利率或能源價格進一步上漲對其財政規劃的影響，或對其供應鏈的潛在中斷有所評估。通過利用數據洞察力，公司可以更好地準備克服下一次潛在的中斷，以及未來可能發生的任何中斷，並更好地定位企業的成長和獲利。

美國 營收

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