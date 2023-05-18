興富發是工安累犯罰不怕 立委籲勞動部提高罰則

立法院衛環委員會今（18）日邀請勞動部等部會針對「降低工安事故提升職場安全」等議題進行專題報告並備詢，會中立委提到現行職安法的罰則對於大企業來說過輕無法真的起到作用，對此，勞動部次長李俊俋透露，將研議針對職安法違規累犯、資本額高的公司提高罰鍰。

日前台中中捷1死10傷的工安事故，其中一個事故原因就是興富發（2542）工地傳出鋼梁掉落，對此，時代力量立委王婉諭今日質詢時指出，根據職安署的重大職災網揭露，興富發旗下子公司過去頻頻發生重大事故，造成至少九起工人滾落、墜落、物品崩塌墜落等事故，凸顯建商漠視勞工職場安全、把人命當兒戲。另外，民進黨立委蘇巧慧亦表示，興富發與旗下公司遭勒令停工56次，被罰1,400萬是多嚴重？現在中捷事故是第57件，如何讓第58件事故不再發生？

對此，李俊俋回應，有關塔吊的事故，經檢查機具都沒有問題，主要是工人沒有照著SOP操作步驟程序走。勞動部已針對興富發包含旗下五間公司，做了56次清查發現有多項違規，罰款1,400萬元，顯示他們對職場文化、對工安意識沒有重視，勞動部也會把高風險與職災安全有疑慮的企業名稱，公布在內政部公開資訊平台，藉由這平台提供給內政部，提醒各主管單位注意。

王婉諭再追問，停工那麼多次，只罰1,400萬，「賣1戶都不只1,400萬」，建議可以參考公平交易法，以銷售金額比例來計算罰款金額，是否可以成為考慮方向？

李俊俋說，「這我們可以考慮、可以討論」，勞動部有在考慮要做適當調整，但他認為這會是很長過程，這次事件有注意到這件事。目前職安法中已經針對不良廠商提高罰款從20萬至30萬，但對於如興富發這樣資本雄厚的廠商，罰款也不怕，因此內部已注意到這個現象，對於不良廠商，目前針對公共工程已有平台，將與營建署、工程會一起討論，除了職安之外，一併討論裁罰整體提高的做法。

不過，李俊俋也說到，建商規模有大小之分，對於小建商或首次發生工安的業者，可能承受度有差異，必須一併進行討論，或許可從累犯的角度，針對累犯來提高罰款。