快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

雲豹能源旗下煒盛 獲36億元水處理標案

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
雲豹能源子公司煒盛環科成功奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，總金額達36億元。圖/雲豹能源提供
雲豹能源子公司煒盛環科成功奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，總金額達36億元。圖/雲豹能源提供

雲豹能源（6869）積極拓展多元再生能源，太陽光電、離岸風電、儲能、售電業務陸續開花結果，5月開始股價緩步走高，在台股大盤連漲兩日激勵下，今（17）日股價盤中強漲，最高來到110元逼近漲停，收盤價109.5元，站上所有均線。

雲豹能源旗下水處理事業也傳捷報，子公司煒盛環科奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年7月起，最長履約期限9年，總金額高達36億元。

該案採最有利標決標，煒盛順利得標。目前雲豹能源對煒盛持股達七成，在煒盛接連取得水處理標案之挹注下，可望對母公司雲豹能源貢獻可觀營收，推升雲豹能源今年營運動能持續向上，年營收挑戰百億元年。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源入主煒盛後，將工業廢水、民生廢水再利用，以及海水淡化處理列為重點發展項目，憑藉煒盛團隊專業技術，將有能力處理海水淡化，供應工業及民生用水，可望讓水資源充份運用，能提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。

雲豹能源 太陽光電 營收

延伸閱讀

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪 檢方漏夜偵訊聲請羈押李等3人

可寧衛 預期今年續成長

獨／中信造船巡防艦交船進度超前！船塢利用率2024年衝7成

收數十萬回扣 國軍台中總醫院3個月內2醫師遭收押

相關新聞

經濟部：水價調整有機制 目前尚未啟動

水價是否調整受關注，經濟部次長林全能在立院經委會前受訪時表示，台水公司有針對水價議題向立法院提出評估報告，而水價調整有一...

軍公教明年調薪？財政部次長阮清華：樂觀其成

針對軍公教明年調薪，持正面態度的部會「再加1」，財政部次長阮清華今（17）日在立法院表示，財政部樂觀其成，若以調薪3%來...

全球172檔主權基金 台1檔都沒有…央行操盤40年成長不到3倍 專家提解方

台灣是否應該成立主權基金，近日在一場中央銀行修法公聽會中，引起朝野各方與專家學者的熱烈討論，究竟央行的外匯存底應該如何運用？在主權基金的設立上，它又應該扮演什麼樣的角色？

承攬公部門人力公司欠薪 勞動部：各單位直接給薪

媒體報導，有承攬公部門人力派駐的承攬公司積欠勞工薪資。勞動部今天表示，經統計受影響約300人，已與各機關討論，會將原本給...

「+28」詐騙電話引誠品個資外洩疑雲 NCC：已進行攔阻

詐騙電話層出不窮，在最新的誠品個資外洩疑雲中，民眾接到的不明詐騙電話開頭是「+28」，NCC表示，已針對「+28」電話進...

林右昌：虛坪改革6月提出 車道、停車位問題將優先處理

內政部長林右昌今（17）出席三三會5月份例會，並以「包山包海，天下第一」進行專題演講，提到房市問題的「虛坪改革方案」，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦