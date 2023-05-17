雲豹能源旗下煒盛 獲36億元水處理標案

雲豹能源（6869）積極拓展多元再生能源，太陽光電、離岸風電、儲能、售電業務陸續開花結果，5月開始股價緩步走高，在台股大盤連漲兩日激勵下，今（17）日股價盤中強漲，最高來到110元逼近漲停，收盤價109.5元，站上所有均線。

雲豹能源旗下水處理事業也傳捷報，子公司煒盛環科奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年7月起，最長履約期限9年，總金額高達36億元。

該案採最有利標決標，煒盛順利得標。目前雲豹能源對煒盛持股達七成，在煒盛接連取得水處理標案之挹注下，可望對母公司雲豹能源貢獻可觀營收，推升雲豹能源今年營運動能持續向上，年營收挑戰百億元年。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源入主煒盛後，將工業廢水、民生廢水再利用，以及海水淡化處理列為重點發展項目，憑藉煒盛團隊專業技術，將有能力處理海水淡化，供應工業及民生用水，可望讓水資源充份運用，能提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。