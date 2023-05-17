工總理事長訪陸提「2期許、4建議」 籲政府訂定積極對陸經貿政策

工總今舉行理監事會，理事長苗豐強表示，日前參訪大陸，不但有建立對話溝通橋梁、尋求台灣經濟發展契機、建構台灣經濟發展戰略三大意義外，也向大陸提出兩大期許與四大建議。

苗豐強表示，第一個期許，希望大陸能加大對民企、台商的支持，並特別向國台辦表達，在重視國營企業的同時，也從制度和法律層面，將對國企、民企平等對待的要求落實執行，支持民營經濟和民營企業發展壯大。

苗豐強指出，第二個期許則希望大陸能更重視台商，台商參與大陸經濟的發展已經超過30年，投資金額超過2000億美元，對大陸經濟的崛起扮演了非常重要的角色，但由於美中對抗的影響，加上勞工薪資、環保要求等生產成本的增加，以及一些政策執行的不穩定，都造成台商減緩投資大陸，期許大陸能加強對台商的重視。

此外，苗豐強也說，向大陸提出的四項建議，首先希望擴大和深化大陸提出的「31條」、「26條」及各地方的「惠台措施」，並督導落實情況，大陸自2018年以來，從中央到地方陸續提出許多所謂「惠台措施」，但落實情況仍不如預期。

苗豐強表示，第二個建議是希望協助台商轉型升級，雖然這幾年因為美中對抗，使得一些供應鏈轉移離開大陸，但仍有許多台商留在大陸發展，因此要協助這些台商找尋新的發展機會；同時，引導台商打入大陸供應鏈，並獲得當地政府政策及資源支持。

苗豐強說，第三個建議是落實法治化的經營環境，過去幾年大陸在施行一些政策的過程，有時候太過急切，沒有考慮到企業狀況，以致發生例如「拉閘限電」、防疫「封控過度」等情事，希望大陸一方面要落實法治化的經營環境，另一方面，執行重大政策要避免沒有溝通就貿然實行。這樣才能讓台商安心的投資經營。

苗豐強表示，第四個建議，是希望大陸應以更多元的方式，協助台商參與包括大陸、東協等市場，特別是讓台商可以藉由RCEP，享受成員關稅及原產地規則優惠；同時將市場進一步拓展到「一帶一路」國家。

苗豐強更說，建議台灣政府在疫後的當務之急，應訂定積極的對大陸經貿政策，近年來，大陸經濟強勢崛起，經濟總量已占全球18.5%，僅次於美國為全球第二；對外貿易總額為世界第一，在經濟增長方面，雖然大陸已不再追求兩位數的高速增長，但在以14億人口為基礎的「擴大內需」政策下，仍扮演全球經濟增長的主要動能。

苗豐強指出，從去年9月到今年4月，台灣出口已經連續8個月衰退，其中一個重要的原因就是大陸經濟仍未完全復甦，直接影響台灣的出口；可見大陸經濟對台灣的影響仍相當大。

苗豐強認為，大陸目前仍是台灣最大市場及最主要投資地區，兩岸關係和平穩定攸關台灣產業經濟，現在的當務之急，就是訂定積極的對陸經貿政策，包括盡速恢復兩岸正常交流，以及強化對大陸台商的政策這兩大部分，藉此降低兩岸逐漸上升的敵意螺旋，也為台灣的經濟再增添新的動能。