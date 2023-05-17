投資級債市 續迎資金淨流入

美國4月非農就業與薪資數據超過預期在過去一周推升公債殖利率，不過隨後受到4月通膨降溫及美國債務上限談辦進展影響，美國公債殖利率先升後跌，終場小幅上漲3個基點，債市漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周非投資級債迎來資金淨流入，投資級債與新興市場債資金則呈淨流出狀態，債市資金走向也分歧。

安聯投信表示，過去一周正負交錯的消息、經濟展望、信用與流動性狀況及金融穩定等雜音使美國公債殖利率走勢震盪，風險性債券周間呈區間震盪走勢。觀察全球主要債市，受到美國公債殖利率波動及走升影響，包括政府公債、通膨連動債與投資級債等單周多收黑，可轉債指數、歐洲非投資級債與美國短年期非投資級債則為主要債券資產中少數收漲者。

分析聯準會最新利率決策會議，安聯投信表示，可發現聯準會刪除持續緊縮相關措辭，主要考量實質利率已偏緊，目前利率水準符合三月時多數官員預期的限制性利率水準，暗示了升息可能步入尾聲。進一步觀察利率走向，因就業與通膨兩因素對聯準會來說皆重要，當前失業率仍在低檔，但通膨仍高於目標、加上通膨下降仍需時間，故評估聯準會仍可能會將利率維持在高檔一段時間。

從經濟基本面來看，安聯投信表示，目前薪資增長速度減緩，但就業市場的超額需求可以讓冷卻速度放慢、失業率不致大幅攀升，強勁的就業市場有機會避免經濟衰退。不過須留意的是，美國區域中小型銀行風波已使信貸標準提高，進而造成信貸緊縮，可能對房市與投資造成影響，須持續留意。

在債券的投資上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，短線上包括銀行與地產危機仍在，加上經濟數據表現低於預期，景氣衰退疑慮增加、帶動利率走低，可增加利率部位，不過因主要央行仍未對緊縮政策轉向鬆口，貨幣政策仍有不確定性，故在存續期方面仍宜中性看待，配置於中天期券種，以降低利率波動影響。

許家豪表示，由於息收仍為債券與固定收益投資重點，而目前信用債券收益率仍遠高於公債，且信用債基本面仍穩健，建議可鎖定收益率較高的券種，透過息收來累積投資報酬率。不過考量景氣衰退的疑慮有所增高，在標的的選擇上也可有全球債與公債的部位做為防禦，並將信用債配置維持於信用評及較高的族群。