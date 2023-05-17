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Q3人力需求 製造業近3年同期新低
勞動部昨公布第三季就業市場人力需求調查結果。受全球景氣衝擊，外銷製造業、內需服務業兩樣情，今年第三季整體人力需求比去年同期大減約二點六萬人，其中製造業就占了二點三萬人，製造業人力需求創近三年同期新低；不過，住宿餐飲業、批發零售業人力需求仍處高檔，營建工程大缺工，人力需求為近十二年新高。
勞動部統計處長梅家瑗說，今年第三季整體人力需求較去年同期短少約兩點六萬，減少人數創近七年新高。其中，製造業人力需求一點九八萬人，是近三年同期最低，需求更較去年同期減少近二點三萬人；營建工程人力需求三四五○人，創二○一二年以來新高，住宿及餐飲業也創二○一六年以來次高，批發零售則是二○一二年以來次高。
為了解七月底人力需求，勞動部於四月六日至廿一日針對員工規模卅人以上事業單位進行調查。
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