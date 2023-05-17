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觀察站／能源政策緣木求魚 逼出業界真心話

聯合報／ 本報記者林海
蔡政府死抱2025非核家園政策，已讓產業界承受缺電壓力、人民荷包縮水、電力脫碳無望等風險。圖／聯合報系資料照片
蔡政府死抱2025非核家園政策，已讓產業界承受缺電壓力、人民荷包縮水、電力脫碳無望等風險。圖／聯合報系資料照片

減碳、淨零碳排是國際熱議話題，經濟部昨天舉行「二○二三電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，原意是搭舞台請業者為低碳政策背書，與會的業者代表像是吃了誠實豆沙包，認為減碳不能單靠單一能源或是排除某種能源，業者的老實說不但打臉蔡政府的能源政策，也反映政府既要非核家園，又要淨零減碳，無異是緣木求魚。

和碩董事長童子賢日前主張台灣應重啟核一、核二，昨在永續峰會雖避談核能，但仍強調減碳不能只靠單一能源，而要有黃金比例，言下之意，仍認為台灣的能源結構中應該要有核能，經濟部自己搭起的舞台，反而更凸顯了政策的矛盾。

低碳轉型對於以電子資訊製造為主的台灣產業，是無法迴避的議題，而愈來愈多國家開徵碳權、碳稅，對全球產業也勢必引發全面性的衝擊，若要達到減碳目標，則需要大量綠電，但台灣再生能源比例遲遲達不到預設目標，被歐盟視為綠電的核能，政府卻又擺明棄之不用的態度，因此業者在第一線承擔企業成長、淨零減碳的雙重壓力，心急的跳出來發聲也是可以理解。

面對產業界持續有聲音主張，在再生能源占比未拉高之前，不應貿然把核能排除在能源選項之外，政府的態度仍是一貫的抱著神主牌不放，行政院長陳建仁聲稱，「非核家園」是台灣很重要的共識，也是社會與整個世界的趨勢。

但事實上，非核是否是世界趨勢，可不是陳揆說了算。南韓為了加速實現碳中和，到二○三六年將提高核能使用率至百分之卅四點六、受福島核災重創的日本也要重啟核電廠、歐盟也重新接納核電為綠能、美國更擁有全球最大及最多的核電廠，況且台灣的「以核養綠」公投、「重啟核四」公投，同意票比率分別為百分之五十九與百分之四十七，所謂的的社會共識、世界趨勢，顯然都無法說服各界。

而主管能源的經濟部官員則辯稱，要將地熱、海洋能和氫能作為前瞻能源，在目前再生能源發電目標老是跳票的情況下，又畫了一個更虛無縹緲的大餅，看在壓力沉重的業者眼裡，除了感到緩不濟急，更是哭笑不得。

減碳 核能 再生能源

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