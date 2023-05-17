低碳轉型 童子賢避談核能

台灣面臨電力供應吃緊及電價調漲，企業大老對台灣能源政策顯然有不同看法，經濟部昨舉行「二○二三電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，台灣究竟應「非碳」還是「非核」成為熱議焦點。和碩董事長童子賢繼提出台灣重啟核一、核二後，昨天重申減碳不能只靠單一能源，應有「黃金比例」，無論能源、工業、建築及消費等領域碳排方式都要改善。

身兼民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長的童子賢多次主張重啟核電，因此引發關注，童子賢昨天避談「核能」，改稱「某一種能源」。電電公會理事長李詩欽則說，歐洲議會通過碳交易協議，全球碳交易即將啟動，目前低碳轉型仍充滿變數，需政府帶頭，不然產業淨零將不進反退。

童子賢不是唯一正面看待核電的企業主，鴻海創辦人郭台銘、台玻董事長林伯豐、工總理事長苗豐強、台泥董事長張安平、王道銀行榮譽董事長駱錦明，都曾籲政府重新檢視能源政策。

童子賢指出，台灣低碳轉型到了一個非常緊要的關頭，地球暖化造成兩個迫切危機，包含進出口貿易障礙及海平面上升威脅土地。他說，首先的影響是經濟、進出口衝擊，因台灣經濟活動很大比重來自進出口貿易的活躍，當二○二四年開徵碳稅，台灣會處在不利位子，假如未在低碳轉型作出努力，台灣進出口貿易將飽受威脅。光是出口被課以很高的碳關稅，就會衝擊經濟活動。

另一衝擊則顯示在地域環境上。童子賢說，台灣山多平原少，若因地球暖化導致海平面上升，預估台灣百分之卅五至百分之四十的平地將被海水淹沒，衝擊範圍涵蓋高雄旗津、台南七股、台北大稻埕和淡水一帶。

但無論進出口貿易障礙或海平面上升威脅土地，這兩大憂慮都透過低碳轉型有所改善。但他重申自己並非只偏重核電，所有能降低碳排的手段、消費的方法、工業生產方式都應重視，不只談單一能源的型態，「我強調的是一個黃金組合，單一方法沒辦法完全達成低碳轉型，台灣需要一個能源的黃金比例。」

經濟部昨天舉行的這場峰會號召近廿家國內外供應鏈夥伴如宏碁、華碩、戴爾等品牌廠，與鴻海、廣達、仁寶、和碩等ＥＭＳ大廠及相關公協會。針對核能議題，經濟部次長林全能說，核能重啟最主要的問題是核廢料沒有去處，且民意對核能的支持度也要做更多探討。

行政院長陳建仁昨到桃園了解前瞻補助改善人本環境成效時表示，政府始終以審慎態度對台灣的能源發展進行規畫，「非核家園」是台灣很重要的共識，也是社會與世界的趨勢。