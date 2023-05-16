台灣家族企業財富傳承與治理 兩大關鍵有助財富累積

家族企業在台灣占有相當重要的地位，隨著台灣家族企業的蓬勃發展，財富累積遍及全球。然而，如何把家族財富、價值觀及家族治理模式能夠代代相傳，也成為家族企業領導人關心的重要課題。德勤商務法律事務所陳彥勳主持律師觀察，越來越多高資產淨值客戶，準備或已開始以「家族憲章」和「家族辦公室」兩項重要工具，以達成家族企業財富傳承與治理之目的。

一、家族憲章的制定

家族憲章是由專業律師協助家族成員製作一份明確的文件，描述家族企業的核心價值、家族成員的定義、家族成員在企業和家族中的角色與責任，同時也是家族治理的基礎，陳彥勳主持律師表示，家族憲章必須是規範化、透明、穩定的家族企業管理機制，並且是具有拘束力與執行力。

在家族憲章中，家族成員必須訂立共同的家族目標與核心價值觀，並建立明確的權力和責任分配，減少內部的矛盾與衝突，以確保家族企業的長遠發展。此外，家族憲章也包含了家族成員的教育養成計畫、職業發展計畫、婚姻計畫、繼承計劃和財富分配計畫等重要內容，確保家族成員之間建立信任、減少爭端、增進合作，並能驅動家族成員執行與遵守。但根據勤業眾信《家族企業的資產配置規劃與未來策略藍圖調查》發現，目前逾八成參與調查的家族皆尚未建立家族辦公室及家族憲章等規章與制度，建議家族企業的領導人應即早從策略與企業願景著手部署，以其成為領域的典範。

二、家族辦公室的運用

家族辦公室的主要功能在於協調家族企業中的相關事務，通常由家族成員與專業人士組成，負責家族企業之戰略制定、稅務規劃、財富投資、資產管理、法令遵循、教育接班以及慈善事業等多項工作。不僅可以有效率的協調家族企業各部門間的關係，同時也可以擔任家族成員與企業間的溝通橋樑，增加家族企業管理之效能與透明度，為家族企業創造更多的價值。同時，亦可以防範家族財產遭受不法侵占、圖利私人等行為，維持家族企業和諧與公平。

家族企業財富傳承和治理問題向來都是家族企業所面臨的重要挑戰，然而，透過制定家族憲章與運用家族辦公室等方式，家族企業可以建立規範化、穩定和透明的管理機制，在財富傳承與企業治理方面取得更佳的成效。在此過程中，家族成員應持續加強專業知識與管理技能的學習，並確定共同的家族價值觀與理念，以實現家族企業的長期發展與成功。

台灣私人與家族企業目前正邁入傳承接班的階段，導入制度化的經營管理工具和具架構及系統化地事業全面健檢，有助家族企業掌握各事業體之定位、發展策略並建立管理制度，以因應環境變革與營運規模擴張所帶來的各項挑戰。為鼓勵台灣家族企業積極轉型，勤業眾信連續三年舉辦「卓越管理企業」評選活動，期許透過BMC評選及專業顧問的輔導，並提出事業健檢服務，期望可協助台灣私人暨家族企業檢視財務績效及企業體質，持續累積財富。