兩樣情！勞部Q3人力需求調查 製造業3年最低、營建業創12年新高

勞動部今公布Q3就業市場人力需求調查結果。受全球景氣衝擊，外銷製造業、內需服務業兩樣情。今年Q3整體人力需求比去年同期大減約2.6萬人，其中，光製造業就占了2.3萬，製造業人力需求創近3年同期新低。不過，住宿餐飲業、批發零售業人力需求仍處高檔，營建工程更是大缺工，人力需求為近12年新高。

為了解2023年7月底就業市場人力需求情形，勞動部今年4月6日至21日就員工規模30人以上事業單位辦理「2023年第2次人力需求調查」，回收有效樣本計3024家。

勞動部指出，各事業單位Q3比Q2預計增加人力者占29.3%、減少人力者3.4%、人力需求不變者63.1%、無法預估者4.3%；需求人數預計增加6.8萬人、減少8千人，淨增加6萬人。

若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加2萬人較多。與112年4月底相較，7月底工業部門人力需求預計淨增加2.3萬人，服務業部門淨增加3.7萬人。各大業以製造業淨增加2萬人較多（電子零組件製造業淨增加4千人，金屬製品製造業、機械設備製造業分別淨增加3千人、2千人），批發及零售業淨增加9千人次之，住宿及餐飲業淨增加7千人再次之。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，今年Q3整體人力需求，相較去年同期短少2.6萬左右，減少人數是2016年來最高，創近7年來新高。其中，製造業人力需求1.98萬，是近3年同期最低，需求更較同期減少近2.3萬人左右，人力需求大減，但反觀營建工程人力需求3450人，創下2012年以來最高，近12年新高，住宿及餐飲業也創2016年以來次高、批發零售也創2012年以來次高。

她解釋，由於全球景氣走緩，終端需求平疲，抑制我國外貿動能，所以製造業人力需求受的影想，反觀民生經濟漸回常軌，消費人潮顯著回流，且逢暑假旅遊旺季，事業單位仍需增補人力，所以內需產業整體人力需求雖部分降溫，仍續處高檔。