擴展海外市場腳步不停歇 中華電信參展2023 ITW
中華電信發展海外市場腳步未停歇，本月15日至17日於美國華盛頓特區國際電信周會議（ITW）中，向國際市場介紹新一代數據中心規劃及全球網路布局，展現中華電信在傳統電信、資通訊服務領域的前瞻性重要建設及規畫。
ITW為國際電信業及數位產業界的年度重要盛會，今年吸引148個國家、超過1800家企業參與。
近年，國際OTT（線上串流影音）業者及跨國際企業紛沓來台，為爭取更多國際客戶來台落地，中華電信今年特別在ITW展示更完整的連外國際網路規劃及新一代數據中心布局。
中華電信也同步兌現ESG承諾，預計2023年購置5000萬度綠電，這是全台最大規模採購案，並預定於2026年簽訂大型再生能源案場，提供穩定可靠的再生能源供整體使用，預計至2030年可節省764座大安森林公園的碳排放量，數據中心也將於2030年100%使用再生能源。
在節能技術上，中華電信也引進頂尖節能冷卻系統，及iEN能源管理系統等，以加強化用電效能及對能源做最有效的管理，預計最高可以節省23%能源使用，這可讓中華電信及客戶用電成本大幅下降，創造環境與客戶的雙贏局面。
配合政府新南向政策，中華電信也在ITW上展示最新的全球網路布局；中華電信國際分公司劉炫龍協理表示，隨著共同投資的SJC2及Apricot海纜陸續在2024年第一季及2025第三季啟用，希望藉由新海纜穩定且高速的傳輸能力，為跨國企業提供更好的高頻寬承載能力，並可有效分散海纜區域，具備多重備源效能；此外，中華電信也將5G專網、智慧城市、智慧醫療等解決方案推向國際。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言