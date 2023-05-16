快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

擴展海外市場腳步不停歇 中華電信參展2023 ITW

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信5月15日至17日於美國華盛頓特區參與國際電信週會議（ITW）中，正式向國際市場介紹中華電信新一代數據中心規劃及全球網路布局。圖／中華電信提供
中華電信5月15日至17日於美國華盛頓特區參與國際電信週會議（ITW）中，正式向國際市場介紹中華電信新一代數據中心規劃及全球網路布局。圖／中華電信提供

中華電信發展海外市場腳步未停歇，本月15日至17日於美國華盛頓特區國際電信周會議（ITW）中，向國際市場介紹新一代數據中心規劃及全球網路布局，展現中華電信在傳統電信、資通訊服務領域的前瞻性重要建設及規畫。

ITW為國際電信業及數位產業界的年度重要盛會，今年吸引148個國家、超過1800家企業參與。

近年，國際OTT（線上串流影音）業者及跨國際企業紛沓來台，為爭取更多國際客戶來台落地，中華電信今年特別在ITW展示更完整的連外國際網路規劃及新一代數據中心布局。

中華電信也同步兌現ESG承諾，預計2023年購置5000萬度綠電，這是全台最大規模採購案，並預定於2026年簽訂大型再生能源案場，提供穩定可靠的再生能源供整體使用，預計至2030年可節省764座大安森林公園的碳排放量，數據中心也將於2030年100%使用再生能源。

在節能技術上，中華電信也引進頂尖節能冷卻系統，及iEN能源管理系統等，以加強化用電效能及對能源做最有效的管理，預計最高可以節省23%能源使用，這可讓中華電信及客戶用電成本大幅下降，創造環境與客戶的雙贏局面。

配合政府新南向政策，中華電信也在ITW上展示最新的全球網路布局；中華電信國際分公司劉炫龍協理表示，隨著共同投資的SJC2及Apricot海纜陸續在2024年第一季及2025第三季啟用，希望藉由新海纜穩定且高速的傳輸能力，為跨國企業提供更好的高頻寬承載能力，並可有效分散海纜區域，具備多重備源效能；此外，中華電信也將5G專網、智慧城市、智慧醫療等解決方案推向國際。

中華電信 再生能源 布局

延伸閱讀

堆滿外送電話亭消失？ 北一女：中華電信評估後拆除 非學校要求

中華電三大事業群 同步成長

中華電信跨業轉型 衝刺淨零

中華電信董事長交接典禮 郭水義擔任董事長

相關新聞

苗栗海能風電啟用 年供38萬戶電量 蔡英文：綠電穩健發展

海能風電場位在苗栗縣海域的47支風機，今年初完成安裝作業，於3月全數風機併聯至台電電網後，今天在外埔漁港舉行「海能馭風...

童子賢今避談核能：能源需要黃金比例 不依賴一種能源

和碩董事長童子賢今天出席經濟部工業局「電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，開始避談「核能」，只用「某一種能源」代稱，強調減碳...

立凱電將到美國設廠 鄭文燦：這是台美合作里程碑

電池產業再升級，行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，台灣公司立凱電（5227）及美方的合作，基本上是一個非常棒的方向，可...

電電公會李詩欽：低碳轉型仍充滿變數 需政府帶頭推動

電子資訊產業低碳轉型永續峰會於今（16）日登場，電電公會理事長李詩欽致詞時指出，歐洲議會通過碳交易協議，全球碳交易即將啟...

經濟部號召護國神山群拚低碳 企業：迎戰台灣兩大危機

經濟部今日舉行「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、微軟等電子資訊品牌業者；鴻海、廣達...

「安心即時上工」6月底退場 勞部：協助就業轉銜

勞動部因應疫情推出的短期就業措施「安心即時上工計畫」自2020年實施以來，協助超過11萬人上工。配合行政院紓困振興特別條...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦