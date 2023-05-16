擴展海外市場腳步不停歇 中華電信參展2023 ITW

中華電信發展海外市場腳步未停歇，本月15日至17日於美國華盛頓特區國際電信周會議（ITW）中，向國際市場介紹新一代數據中心規劃及全球網路布局，展現中華電信在傳統電信、資通訊服務領域的前瞻性重要建設及規畫。

ITW為國際電信業及數位產業界的年度重要盛會，今年吸引148個國家、超過1800家企業參與。

近年，國際OTT（線上串流影音）業者及跨國際企業紛沓來台，為爭取更多國際客戶來台落地，中華電信今年特別在ITW展示更完整的連外國際網路規劃及新一代數據中心布局。

中華電信也同步兌現ESG承諾，預計2023年購置5000萬度綠電，這是全台最大規模採購案，並預定於2026年簽訂大型再生能源案場，提供穩定可靠的再生能源供整體使用，預計至2030年可節省764座大安森林公園的碳排放量，數據中心也將於2030年100%使用再生能源。

在節能技術上，中華電信也引進頂尖節能冷卻系統，及iEN能源管理系統等，以加強化用電效能及對能源做最有效的管理，預計最高可以節省23%能源使用，這可讓中華電信及客戶用電成本大幅下降，創造環境與客戶的雙贏局面。

配合政府新南向政策，中華電信也在ITW上展示最新的全球網路布局；中華電信國際分公司劉炫龍協理表示，隨著共同投資的SJC2及Apricot海纜陸續在2024年第一季及2025第三季啟用，希望藉由新海纜穩定且高速的傳輸能力，為跨國企業提供更好的高頻寬承載能力，並可有效分散海纜區域，具備多重備源效能；此外，中華電信也將5G專網、智慧城市、智慧醫療等解決方案推向國際。