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宇峻新手遊上市 搶攻美國博弈商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

繼遊戲股王鈊象（3293）後，國內遊戲研發商宇峻（3546）今（16）日宣布揮軍美國博弈遊戲市場，旗下新款手遊《YAAS歐耶娛樂城》預計月底上市，藉此全面拓展海外博弈版圖，挹注未來營運成長。

據悉，《YAAS歐耶娛樂城》將在5月31日於全球雙平台上架，該手遊為休閒博奕類型，主攻美國當地市場，並採自行營運方式，該遊戲也是宇峻繼《拉斯維加斯娛樂城》、《寶島娛樂城》後，第三款博弈遊戲，遊戲內容也會專為當地玩家量身打造。

展望未來，宇峻預計今年將推四款遊戲；其中，5月24日於全球雙平台推出《蔓不生長》、《YAAS歐耶娛樂城》，8月底於日本推出《閃之軌跡》以及12月底在台港澳推出《三群戰略版》。

宇峻 博弈 手遊

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