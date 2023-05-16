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第1季複委託零售成交金額年增2成突破5千億 債券爆增近四倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年第1季全市場及永豐金證券複委託零售業務表現
2023年第1季全市場及永豐金證券複委託零售業務表現

複委託零售市場再創佳績，根據券商公會統計，2023年第1季複委託零售成交金額突破新台幣5千億達5,065億元，較去年同期成長21％，其中以債券類表現最亮眼，第1季創下545億成交量，年增率高達395％。永豐金證券分析指出，債券價格在這一波升息影響回落低檔，投資價值浮現，吸引投資人進場。

面對升息及通膨壓力市場回跌，第1季複委託開始吸引海外投資布局投資人，各類投資標的均見強勁動能，股票、債券、結構型商品三大產品連袂成長，年增率分別為12％、395％、29％，定期存股成交量亦繼續成長。永豐金證券以24.6％的市占居零售市場龍頭。

永豐金證券分析指出，債券成交量大幅翻揚，主要原因是聯準會目標利率5%~5.25%來到十年來高點，債券價格回落低檔區，投資人逢低布局操作，2022年第1季的成交金額110億元，今年爆增至545億元。從交易地區來看，複委託零售交易量依序為美國成交量3,934億元占78%、香港586億元佔12%。

股票方面第1季交易量4,089億元年增幅12％，永豐金證券表示，投資人在歷經美股升息下跌等考驗後，迎來布局新機會，在第1季已見量能浮現。綜觀2022年聯準會為打壓居高不下的核心PCE指數，加速升息步調美股大震盪，標普500指數下跌19.44%、納斯達克指數跌幅33.1%，雙雙創下2008年金融海嘯以來最差股價表現。

今年再爆發矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）等因流動性不足接連倒閉，政策性祭出解決方案穩住投資信心，第1季標普500指數上漲7.03%、納斯達克指數上漲16.77%，FED也因銀行倒閉事件放緩升息速度，甚至下半年有望啟動降息，整體美股市場投資氛圍樂觀，進而帶動國人投資美股參與複委託交易。

永豐金證券研究顯示，升息結束後一年股票累積報酬有望呈現雙位數漲幅，目前市場共識聯準會將暫緩升息腳步，升息循環進入尾端，股票及債券皆浮現逢低布局投資機會，近期美股本益比回落，投資人可藉由大戶投、新理財網等各電子交易平台投資個股參與市場成長機會，亦可使用豐存股-美股平台投資ETF擴大投資範圍、分散風險。

升息

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