立凱電將到美國設廠 鄭文燦：這是台美合作里程碑

電池產業再升級，行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，台灣公司立凱電（5227）及美方的合作，基本上是一個非常棒的方向，可以促進雙贏，這個合作是針對電池產業，立凱綠能可以講是鋰方面的IP公司，它透過跟以色列ICL技術授權的方式，在美國聖路易斯來設廠，是台美合作的一個里程碑。

立凱電繼歐洲鋰電池大廠FREYR簽約授權後，進一步宣布台、美合作，與以色列化工集團（ICL）簽署全球生產授權許可和服務合約，正式跨足歐洲及美國市場。

鄭文燦今日出席合作換約儀式時表示，台美之間的產業合作，基本上是一個非常棒的方向，可以促進雙贏；我們在半導體、5G、電動車、生技領域都有很多的合作，甚至於我們在高等教育的領域，也希望能夠達成大學聯盟之間的交流。

鄭文燦說，這個合作是針對電池產業，立凱綠能可以講是鋰方面的IP公司，它透過跟以色列ICL技術授權的方式，在美國聖路易斯來設廠，預定在今年8月設廠開工，我想這也是台美合作的一個里程碑。

另外，鄭文燦也說，以色列的公司在高科技方面有非常豐富的經驗，他們在美國的發展，透過這3方合作的方式，會有很好的成果。他覺得在電動車的領域，確實我們跟美國要保持最好的合作互補關係，特別台灣在三電的技術電池、電機、電控，這三電技術我國有一些經驗，相信這是一個很好的台美雙贏的方向。